Anjo da Guarda deste domingo (14 de dezembro) acalma 2 signos: você ficará diante do seu maior medo, mas a angústia finalmente irá embora

Dois signos serão especialmente tocados por essa presença celestial

Fernanda Varela

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 00:30

Neste domingo (14), o Anjo da Guarda traz uma mensagem profunda e silenciosa sobre o medo e a finitude. Ele se aproxima com suavidade para confortar corações inquietos, lembrando que a morte não é o fim, mas um retorno à luz e à essência divina. A energia deste dia convida à reflexão sobre o que realmente importa e sobre o poder da fé em meio às incertezas.

Dois signos serão especialmente tocados por essa presença celestial. Para eles, o anjo envia sinais de cura espiritual, serenidade e reconexão com o que há de eterno. É um momento de libertação de angústias e de reencontro com a paz interior, mesmo diante de medos que pareciam incontroláveis.

Escorpião

O anjo envolve você com uma força transformadora e restauradora. Seu olhar sobre a vida e a morte se torna mais leve, e velhas dores começam a se dissolver. Este é um período para aceitar os ciclos naturais e perceber que nada realmente termina — tudo apenas se transforma. O medo se converte em sabedoria e a tristeza dá lugar à compreensão.

Peixes

A presença do anjo é um bálsamo para o seu coração sensível. Ele te ensina que a morte não precisa ser temida, e sim compreendida como parte da jornada espiritual. Sonhos, sinais e coincidências podem revelar mensagens de pessoas queridas que já partiram, mostrando que o amor não se rompe com o tempo. É hora de confiar na eternidade da alma e descansar na certeza de que há luz em cada recomeço.