Carta do Baralho Cigano deste domingo (14 de dezembro) é A Estrela: tempo de esperança e proteção divina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 00:15
O domingo (14) chega sob a luz da carta A Estrela, símbolo de fé, inspiração e boas energias espirituais. Ela anuncia um dia de renovação interior e de confiança no futuro, mesmo que os resultados ainda não sejam totalmente visíveis.
A Estrela representa bênçãos e sorte, indicando que o universo está conspirando a favor dos seus planos. Sinais, sonhos e coincidências podem trazer respostas e confirmar que você está no caminho certo.
Tarot Cigano
No amor, a carta sugere harmonia e entendimento. Relações se fortalecem pela empatia e pelo diálogo sincero. Para quem está solteiro, há chance de conhecer alguém especial de forma inesperada.
No campo profissional, A Estrela ilumina projetos e ideias criativas. É um bom momento para planejar e visualizar objetivos com clareza, confiando que cada passo será guiado pela intuição.
Espiritualmente, esta carta é um lembrete para manter a fé viva e agradecer pelas pequenas vitórias.
Este domingo é ideal para descansar o corpo, acalmar a mente e ouvir o coração. A Estrela promete serenidade e proteção para iniciar a nova semana com luz e esperança.