Carta do Baralho Cigano deste domingo (14 de dezembro) é A Estrela: tempo de esperança e proteção divina

A Estrela representa bênçãos e sorte

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 00:15

Baralho cigano
Baralho cigano Crédito: Shutterstock

O domingo (14) chega sob a luz da carta A Estrela, símbolo de fé, inspiração e boas energias espirituais. Ela anuncia um dia de renovação interior e de confiança no futuro, mesmo que os resultados ainda não sejam totalmente visíveis.

A Estrela representa bênçãos e sorte, indicando que o universo está conspirando a favor dos seus planos. Sinais, sonhos e coincidências podem trazer respostas e confirmar que você está no caminho certo.

No amor, a carta sugere harmonia e entendimento. Relações se fortalecem pela empatia e pelo diálogo sincero. Para quem está solteiro, há chance de conhecer alguém especial de forma inesperada.

No campo profissional, A Estrela ilumina projetos e ideias criativas. É um bom momento para planejar e visualizar objetivos com clareza, confiando que cada passo será guiado pela intuição.

Espiritualmente, esta carta é um lembrete para manter a fé viva e agradecer pelas pequenas vitórias.

Este domingo é ideal para descansar o corpo, acalmar a mente e ouvir o coração. A Estrela promete serenidade e proteção para iniciar a nova semana com luz e esperança.

Tags:

Baralho Cigano Cigana Tarot Cigano Cigano

