Carta O Mundo no tarot deste domingo (14 de dezembro) guia os signos e marca a conclusão de ciclos antes da virada

Arcano anuncia fechamento vitorioso de etapas e abre caminho para novas possibilidades em 2026

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para este domingo (14) revela a carta O Mundo como força dominante do dia. O arcano indica conclusão, realização e plenitude, marcando o encerramento de um ciclo importante para todos os signos antes da chegada do novo ano. A energia fala de metas cumpridas, amadurecimento e da sensação de ter completado uma jornada necessária.

A carta destaca que este é um momento de reorganização interna e externa, em que cada signo entende o que precisa ser deixado para trás e quais caminhos se abrem a partir de agora. É um dia para reconhecer conquistas, agradecer aprendizados e começar a visualizar o próximo capítulo com mais segurança e consciência.

Os efeitos aparecem de forma particular em cada signo. Áries encerra pendências e se prepara para novos desafios. Touro celebra vitórias materiais e emocionais. Gêmeos amplia conexões e fecha acordos importantes. Câncer fecha ciclos sentimentais com mais maturidade. Leão reconhece o próprio brilho e finaliza metas. Virgem organiza planos para 2026 com clareza. Libra equilibra relações e expectativas. Escorpião soluciona questões profundas. Sagitário projeta novos horizontes. Capricórnio conclui trabalhos de longa duração. Aquário abre espaço para experiências inéditas. Peixes compreende seu caminho com mais leveza.

O Mundo encerra o ano com a promessa de que em 2026 nasce carregado de renovação, novas rotas e uma sensação de expansão para todos os signos.

