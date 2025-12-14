Globo prepara pacote para contratação de Ticiane Pinheiro após apresentadora deixar Record; saiba detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 10:52
Após Ticiane Pinheiro decidir não renovar o contrato com a Record, onde construiu trajetória de duas décadas, os bastidores da Globo já preparam o espaço para a contratação da apresentadora de 49 anos. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal Folha de S. Paulo, que explicou que a emissora avalia um pacote de projetos semelhante ao oferecido a Eliana, de 53 anos, que saiu do SBT, em 2024.
Entre várias possibilidades está um espaço na TV aberta e um projeto no GNT, que é mais ‘a cara’ da esposa de César Tralli, e onde a apresentadora sempre teve boa aceitação interna. Além disso, a emissora analisa o desempenho comercial da apresentadora, considerado alto ao longo de sua carreira.
Ticiane Pinheiro
Além de ter feito parte de diversos comerciais, Ticiane Pinheiro realizou alguns projetos próprios, como o lançamento de uma linha de produtos de cuidado com a pele com o tema do desenho animado Snoopy.
De acordo com a Record, a saída de Ticiane Pinheiro ocorreu em comum acordo. Apesar do encerramento do contrato, ela seguirá no comando do “Hoje em Dia” até o final de 2025 e ainda aparecerá nas primeiras edições de 2026, em programas gravados e ações comerciais já vendidas. A apresentadora também já deixou pronto o especial de atração que vai ao no dia 1ª de janeiro.