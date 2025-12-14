MUDANÇAS

Globo prepara pacote para contratação de Ticiane Pinheiro após apresentadora deixar Record; saiba detalhes

Ticiane Pinheiro decidiu não renovar o contrato com a Record, emissora em que construiu trajetória de duas décadas

Felipe Sena

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 10:52

Após Ticiane Pinheiro decidir não renovar o contrato com a Record, onde construiu trajetória de duas décadas, os bastidores da Globo já preparam o espaço para a contratação da apresentadora de 49 anos. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal Folha de S. Paulo, que explicou que a emissora avalia um pacote de projetos semelhante ao oferecido a Eliana, de 53 anos, que saiu do SBT, em 2024.

Entre várias possibilidades está um espaço na TV aberta e um projeto no GNT, que é mais ‘a cara’ da esposa de César Tralli, e onde a apresentadora sempre teve boa aceitação interna. Além disso, a emissora analisa o desempenho comercial da apresentadora, considerado alto ao longo de sua carreira.

Além de ter feito parte de diversos comerciais, Ticiane Pinheiro realizou alguns projetos próprios, como o lançamento de uma linha de produtos de cuidado com a pele com o tema do desenho animado Snoopy.