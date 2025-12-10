Acesse sua conta
Após fim de contrato na Record, Ticiane Pinheiro vira aposta quente nos corredores da Globo

Fim de contrato reacende rumores sobre novos projetos e fortalece percepção de que apresentadora pode assumir espaço na emissora carioca

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:10

Ticiane Pinheiro deixa a Record após 20 anos e movimenta bastidores com forte expectativa de chegada à Globo
Ticiane Pinheiro deixa a Record após 20 anos e movimenta bastidores com forte expectativa de chegada à Globo Crédito: Globo/Estevam Avellar

O desligamento de Ticiane Pinheiro da Record, anunciado na terça-feira (9), marcou o fim de um ciclo de duas décadas e abriu uma nova frente de especulação no mercado televisivo. Embora a emissora tenha divulgado que a decisão ocorreu de forma “alinhada e respeitosa”, fontes do setor indicam que o movimento vinha sendo desenhado há meses e acompanhava mudanças importantes na dinâmica pessoal e profissional da apresentadora.

Nos bastidores, o entendimento é de que a saída partiu de Ticiane. A Record havia sinalizado interesse na renovação, mas o prolongamento da decisão e a falta de devolutiva criaram desconforto interno. Ao mesmo tempo, a maior exposição da apresentadora ao lado de César Tralli, que assumiu recentemente a bancada do Jornal Nacional, reacendeu a atenção da Globo sobre o nome dela. A participação do casal na vinheta de fim de ano, por exemplo, foi interpretada pelo mercado como um indicativo de aproximação.

O movimento acontece em um momento de reorganização familiar. Ticiane confirmou que se muda para o Rio de Janeiro em 2026, fato que a coloca fisicamente mais próxima dos Estúdios Globo. A mudança, segundo fontes ouvidas por veículos especializados, facilita negociações e a torna mais disponível para projetos na emissora carioca.

Entre executivos, o nome de Ticiane é visto como versátil e adequado a formatos já consolidados. As possibilidades mais citadas incluem o GNT, canal onde a apresentadora se encaixaria em programas de lifestyle, comportamento ou variedades, e o É de Casa, que vem passando por ajustes de elenco nos últimos anos. A avaliação de diretores é positiva: Ticiane chega sem imposições contratuais e com disposição para se integrar a equipes já existentes, movimento considerado bem-vindo pela emissora.

A reação do público também tem peso nesse cenário. Desde o anúncio da saída da Record, o nome da apresentadora apareceu nas redes associado a expectativas de reestreia na Globo, com comentários que lembram sua trajetória anterior na emissora e destacam a possibilidade de vê-la em novos formatos.

Por enquanto, não há confirmação oficial de contratação. Ainda assim, a percepção no setor é unânime: Ticiane Pinheiro está mais perto da Globo do que em qualquer outro momento recente, e sua movimentação deve ser acompanhada de perto nas próximas semanas, quando a emissora costuma fechar escalas e anunciar mudanças para o ano seguinte.

