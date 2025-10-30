Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novo âncora do JN, César Tralli passou por maus bocados no início da carreira

Jornalista se despediu do Jornal Hoje nesta quinta-feira (30) e assume o Jornal Nacional no próximo dia 3

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 15:58

César Tralli assumirá o Jornal Nacional no próximo dia 3
César Tralli assumirá o Jornal Nacional no próximo dia 3 Crédito: Reprodução

César Tralli se despediu da apresentação do Jornal Hoje na tarde desta quinta-feira (30) para assumir um novo desafio: ser o âncora do Jornal Nacional, maior telejornal do país. Prestes a assumiu o que pode ser considerado o maior posto do jornalismo brasileiro, o paulista batalhou muito para chegar onde chegou. 

Trabalhando na Globo desde 1993, o profissional carismático começou com um rotina bem "gente como gente". Em entrevista ao Memória Globo, o jornalista contou que chegava a pegar seis ônibus por dia para conseguir chegar no trabalho. Porém, aos poucos ele foi conseguindo um ajuste mais confortável. Casado de passar horas no transporte, Tralli resolveu alugar uma quitinete perto da Globo, porém, como ele mesmo contou: "Como morava perto, arrancaram o meu couro".

César Tralli

César Tralli por Reprodução
César Tralli por Reprodução
César Tralli por Reprodução
César Tralli por Reprodução
César Tralli por Reprodução
César Tralli por Reprodução
1 de 6
César Tralli por Reprodução

LEIA MAIS

César Tralli se emociona ao encontrar cartas guardadas pela mãe, morta em acidente de avião

Cesar Tralli distribui brinquedos da filha a funcionários da Globo: 'O prazer de doar'

Após a despedida de Tralli do JH, William Bonner se despedirá do Jornal Nacional nesta sexta-feira (31) para chegada do novo âncora no próximo dia 3. César passará o bastão para Roberto Kovalick, que deixa o Hora 1, que por sua vez será comandado por Tiago Scheuer. Já a função de editor-chefe do JN foi passada para Cristiana Sousa Cruz. 

Quem é César Tralli?

Com 54 anos, César Tralli tem mais de três décadas de carreira no Grupo Globo. Formado em Jornalismo pela Cásper Líbero, iniciou sua trajetória na Gazeta Esportiva e passou por Jovem Pan, SBT e Record antes de ingressar na Globo em 1993. Atuou como correspondente internacional em Londres, foi âncora do SPTV 1ª Edição por 10 anos e, desde 2021, comanda o Jornal Hoje. Além disso, ele apresenta o Jornal GloboNews – Edição das 18h.

Na vida pessoal, o jornalista é casado há oito anos com Ticiane Pinheiro, com quem tem Manuella, de 6 anos. Ele também é padrasto de Rafaella Justus, de 16, filha da apresentadora com Roberto Justus.

Leia mais

Imagem - Inesperado: veja como Leona vai reagir ao ser pedida em casamento em Dona de Mim

Inesperado: veja como Leona vai reagir ao ser pedida em casamento em Dona de Mim

Imagem - Virginia Fonseca monta guarda-roupa em Madri após assumir namoro com Vini Jr.: 'Comprar coisas para deixar aqui'

Virginia Fonseca monta guarda-roupa em Madri após assumir namoro com Vini Jr.: 'Comprar coisas para deixar aqui'

Imagem - A novela que chocou o Brasil e foi apagada do acervo da Globo; entenda

A novela que chocou o Brasil e foi apagada do acervo da Globo; entenda

Tags:

César Tralli Jornal Nacional

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Ensaios do Pagod’art terão Tony Salles, Banda Eva e mais; veja detalhes

Ensaios do Pagod’art terão Tony Salles, Banda Eva e mais; veja detalhes
Imagem - Você usa errado: entenda o que significa cada símbolo da gaveta da máquina de lavar

Você usa errado: entenda o que significa cada símbolo da gaveta da máquina de lavar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada