Novo âncora do JN, César Tralli passou por maus bocados no início da carreira

Jornalista se despediu do Jornal Hoje nesta quinta-feira (30) e assume o Jornal Nacional no próximo dia 3

Elis Freire

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 15:58

César Tralli assumirá o Jornal Nacional no próximo dia 3 Crédito: Reprodução

César Tralli se despediu da apresentação do Jornal Hoje na tarde desta quinta-feira (30) para assumir um novo desafio: ser o âncora do Jornal Nacional, maior telejornal do país. Prestes a assumiu o que pode ser considerado o maior posto do jornalismo brasileiro, o paulista batalhou muito para chegar onde chegou.

Trabalhando na Globo desde 1993, o profissional carismático começou com um rotina bem "gente como gente". Em entrevista ao Memória Globo, o jornalista contou que chegava a pegar seis ônibus por dia para conseguir chegar no trabalho. Porém, aos poucos ele foi conseguindo um ajuste mais confortável. Casado de passar horas no transporte, Tralli resolveu alugar uma quitinete perto da Globo, porém, como ele mesmo contou: "Como morava perto, arrancaram o meu couro".

Após a despedida de Tralli do JH, William Bonner se despedirá do Jornal Nacional nesta sexta-feira (31) para chegada do novo âncora no próximo dia 3. César passará o bastão para Roberto Kovalick, que deixa o Hora 1, que por sua vez será comandado por Tiago Scheuer. Já a função de editor-chefe do JN foi passada para Cristiana Sousa Cruz.

Quem é César Tralli?

Com 54 anos, César Tralli tem mais de três décadas de carreira no Grupo Globo. Formado em Jornalismo pela Cásper Líbero, iniciou sua trajetória na Gazeta Esportiva e passou por Jovem Pan, SBT e Record antes de ingressar na Globo em 1993. Atuou como correspondente internacional em Londres, foi âncora do SPTV 1ª Edição por 10 anos e, desde 2021, comanda o Jornal Hoje. Além disso, ele apresenta o Jornal GloboNews – Edição das 18h.