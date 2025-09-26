Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cesar Tralli distribui brinquedos da filha a funcionários da Globo: 'O prazer de doar'

Jornalista compartilhou a tradição de doações da família e se prepara para nova fase no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:48

Cesar Tralli doa brinquedos da filha a funcionários da Globo antes de assumir o Jornal Nacional Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Cesar Tralli, de 54 anos, protagonizou um momento de solidariedade nesta sexta-feira (26) na redação da TV Globo. O jornalista levou um saco cheio de brinquedos e um patinete, que pertenciam à filha Manuella, de 6 anos, para presentear os colegas de trabalho.

“Sempre gosto de trazer brinquedos da Manuella. A gente vai juntando e eu distribuo para a galera da redação, da firma. A ideia é fazer essa energia boa circular e permitir que mais crianças brinquem. Vamos doar! Está pesado o pacote”, comentou Tralli enquanto caminhava pelos corredores com a “carga” de brinquedos.

Leia mais

Imagem - Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi anuncia processo contra Carol Lekker após acusação em 'A Fazenda 17'

Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi anuncia processo contra Carol Lekker após acusação em 'A Fazenda 17'

Imagem - Ratinho debocha da carreira de Júnior Lima e critica artistas da MPB: 'É uma bosta'

Ratinho debocha da carreira de Júnior Lima e critica artistas da MPB: 'É uma bosta'

Imagem - Antônio Caramelo, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, é indicado ao Grammy Latino aos 10 anos

Antônio Caramelo, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, é indicado ao Grammy Latino aos 10 anos

O gesto de generosidade do jornalista remonta à própria infância. “Quando eu era criança, via minha mãe organizando campanhas de doação para a Apae de São Paulo. Minha irmã estudou lá, e minha mãe foi uma das diretoras. Eu adorava participar. Hoje, trago esse legado: o prazer de doar”, disse.

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução
César Tralli e Rafa Justus por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli e Ticiane Pinheiro curtem férias na Bahia por Reprodução/ Instagram
1 de 11
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram

Além da doação, Tralli se prepara para uma nova fase profissional e pessoal. Ele deve se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro em novembro, quando assumirá o posto de âncora do Jornal Nacional, substituindo William Bonner. Até lá, o jornalista pretende manter a rotina na ponte aérea entre as duas cidades, enquanto a esposa Ticiane Pinheiro organiza a mudança para se aproximar da família.

O jornalista revelou ainda que contou às filhas sobre a nova fase apenas no final de semana anterior ao anúncio oficial das mudanças no noticiário. Tralli afirma estar animado com a transição: “Para mim, quanto antes, mais feliz eu estarei”.

Leia mais

Imagem - 3 sucos detox para limpar o organismo na primavera

3 sucos detox para limpar o organismo na primavera

Imagem - Almoço saudável: 4 receitas com salmão ricas em proteínas 

Almoço saudável: 4 receitas com salmão ricas em proteínas 

Imagem - 3 formas de consumir a banana para melhorar os resultados do treino

3 formas de consumir a banana para melhorar os resultados do treino

Tags:

César Tralli

Mais recentes

Imagem - Fã invade palco, rasga roupa e morde Natanzinho Lima em show; VÍDEO

Fã invade palco, rasga roupa e morde Natanzinho Lima em show; VÍDEO
Imagem - Você herda a personalidade dos seus pais? Nova pesquisa explica comportamento dos filhos

Você herda a personalidade dos seus pais? Nova pesquisa explica comportamento dos filhos
Imagem - Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento

Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento

MAIS LIDAS

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
01

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento
02

Influencer é preso após ser flagrado fazendo sexo na traseira de uma caminhonete em movimento

Imagem - Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho
03

Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho

Imagem - Investigações revelam detalhes da tortura e assassinato de três jovens executadas em live por traficantes
04

Investigações revelam detalhes da tortura e assassinato de três jovens executadas em live por traficantes