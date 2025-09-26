Cesar Tralli distribui brinquedos da filha a funcionários da Globo: 'O prazer de doar'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:48
Cesar Tralli, de 54 anos, protagonizou um momento de solidariedade nesta sexta-feira (26) na redação da TV Globo. O jornalista levou um saco cheio de brinquedos e um patinete, que pertenciam à filha Manuella, de 6 anos, para presentear os colegas de trabalho.
“Sempre gosto de trazer brinquedos da Manuella. A gente vai juntando e eu distribuo para a galera da redação, da firma. A ideia é fazer essa energia boa circular e permitir que mais crianças brinquem. Vamos doar! Está pesado o pacote”, comentou Tralli enquanto caminhava pelos corredores com a “carga” de brinquedos.
O gesto de generosidade do jornalista remonta à própria infância. “Quando eu era criança, via minha mãe organizando campanhas de doação para a Apae de São Paulo. Minha irmã estudou lá, e minha mãe foi uma das diretoras. Eu adorava participar. Hoje, trago esse legado: o prazer de doar”, disse.
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro
Além da doação, Tralli se prepara para uma nova fase profissional e pessoal. Ele deve se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro em novembro, quando assumirá o posto de âncora do Jornal Nacional, substituindo William Bonner. Até lá, o jornalista pretende manter a rotina na ponte aérea entre as duas cidades, enquanto a esposa Ticiane Pinheiro organiza a mudança para se aproximar da família.
O jornalista revelou ainda que contou às filhas sobre a nova fase apenas no final de semana anterior ao anúncio oficial das mudanças no noticiário. Tralli afirma estar animado com a transição: “Para mim, quanto antes, mais feliz eu estarei”.