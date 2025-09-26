GESTO SOLIDÁRIO

Cesar Tralli distribui brinquedos da filha a funcionários da Globo: 'O prazer de doar'

Jornalista compartilhou a tradição de doações da família e se prepara para nova fase no Rio de Janeiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:48

Cesar Tralli doa brinquedos da filha a funcionários da Globo antes de assumir o Jornal Nacional Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Cesar Tralli, de 54 anos, protagonizou um momento de solidariedade nesta sexta-feira (26) na redação da TV Globo. O jornalista levou um saco cheio de brinquedos e um patinete, que pertenciam à filha Manuella, de 6 anos, para presentear os colegas de trabalho.

“Sempre gosto de trazer brinquedos da Manuella. A gente vai juntando e eu distribuo para a galera da redação, da firma. A ideia é fazer essa energia boa circular e permitir que mais crianças brinquem. Vamos doar! Está pesado o pacote”, comentou Tralli enquanto caminhava pelos corredores com a “carga” de brinquedos.

O gesto de generosidade do jornalista remonta à própria infância. “Quando eu era criança, via minha mãe organizando campanhas de doação para a Apae de São Paulo. Minha irmã estudou lá, e minha mãe foi uma das diretoras. Eu adorava participar. Hoje, trago esse legado: o prazer de doar”, disse.

Além da doação, Tralli se prepara para uma nova fase profissional e pessoal. Ele deve se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro em novembro, quando assumirá o posto de âncora do Jornal Nacional, substituindo William Bonner. Até lá, o jornalista pretende manter a rotina na ponte aérea entre as duas cidades, enquanto a esposa Ticiane Pinheiro organiza a mudança para se aproximar da família.