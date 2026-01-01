Universo alerta: O céu de hoje revela qual signo começa o ano com vantagem (1 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 20:20
O primeiro dia do ano não premia quem corre, mas quem observa. A Lua em Gêmeos favorece quem consegue aprender rápido, se adaptar e ouvir diferentes perspectivas.
Ideias surgem de forma espontânea, mas precisam ser anotadas. O Sol em Capricórnio lembra que só o que for estruturado vira realidade.
Networking, conversas profissionais informais e trocas de conhecimento já começam a abrir portas, mesmo que de forma sutil.
Quem inicia 2026 disposto a aprender mais do que controlar, sai na frente.