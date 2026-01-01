ASTROLOGIA

Universo alerta: O céu de hoje revela qual signo começa o ano com vantagem (1 de janeiro)

Mente aberta e flexibilidade serão diferenciais em 2026

Ana Beatriz Sousa

1 de janeiro de 2026

O primeiro dia do ano não premia quem corre, mas quem observa. A Lua em Gêmeos favorece quem consegue aprender rápido, se adaptar e ouvir diferentes perspectivas.

Ideias surgem de forma espontânea, mas precisam ser anotadas. O Sol em Capricórnio lembra que só o que for estruturado vira realidade.

Networking, conversas profissionais informais e trocas de conhecimento já começam a abrir portas, mesmo que de forma sutil.