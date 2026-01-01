Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universo alerta: O céu de hoje revela qual signo começa o ano com vantagem (1 de janeiro)

Mente aberta e flexibilidade serão diferenciais em 2026

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 20:20

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O primeiro dia do ano não premia quem corre, mas quem observa. A Lua em Gêmeos favorece quem consegue aprender rápido, se adaptar e ouvir diferentes perspectivas.

Ideias surgem de forma espontânea, mas precisam ser anotadas. O Sol em Capricórnio lembra que só o que for estruturado vira realidade.

Leia mais

Imagem - Roubo de joias, flagra amoroso e decisão de Dita: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (29 de dezembro a 3 de janeiro)

Roubo de joias, flagra amoroso e decisão de Dita: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (29 de dezembro a 3 de janeiro)

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (1) trazem energia poderosa

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (1) trazem energia poderosa

Imagem - Anjo da Guarda do dia 1º de janeiro orienta cada signo a como ter um 2026 de sucesso; veja recado

Anjo da Guarda do dia 1º de janeiro orienta cada signo a como ter um 2026 de sucesso; veja recado

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Networking, conversas profissionais informais e trocas de conhecimento já começam a abrir portas, mesmo que de forma sutil.

Quem inicia 2026 disposto a aprender mais do que controlar, sai na frente.

Leia mais

Imagem - Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)

Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)

Imagem - Como é a cobertura de 230 m² de Filipe Ret com estilo minimalista e clima de refúgio urbano

Como é a cobertura de 230 m² de Filipe Ret com estilo minimalista e clima de refúgio urbano

Imagem - O que você deve evitar no dia 1º de janeiro de 2026, de acordo com sua data de nascimento

O que você deve evitar no dia 1º de janeiro de 2026, de acordo com sua data de nascimento

LEIA MAIS SOBRE O CASO

3 signos estão destinados a conhecer a pessoa com quem vão se casar em 2026

5 signos vão receber as maiores oportunidades financeiras e brilhar no dinheiro em 2026

Esses 4 signos serão os verdadeiros protagonistas de 2026

A Foice domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (1º de janeiro): cortes necessários para que o novo ano comece de verdade

O que você deve evitar no dia 1º de janeiro de 2026, de acordo com sua data de nascimento

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

Mais recentes

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
Imagem - Como o seu corpo reage se você tomar uma colher de azeite em jejum todos os dias

Como o seu corpo reage se você tomar uma colher de azeite em jejum todos os dias
Imagem - Will Smith é acusado de assédio sexual; saiba detalhes do processo, que fala em invasão de quarto, demissão e medicamento para HIV

Will Smith é acusado de assédio sexual; saiba detalhes do processo, que fala em invasão de quarto, demissão e medicamento para HIV

MAIS LIDAS

Imagem - Mega da Virada: aposta de apenas R$ 6 está entre vencedores de prêmio de R$ 181 milhões
01

Mega da Virada: aposta de apenas R$ 6 está entre vencedores de prêmio de R$ 181 milhões

Imagem - Duas cidades baianas estão entre as dez do país com mais apostas vencedoras da Mega da Virada
02

Duas cidades baianas estão entre as dez do país com mais apostas vencedoras da Mega da Virada

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
03

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)

Imagem - Mega da Virada 2025: aposta de “apenas” R$ 504 leva prêmio de R$ 181 milhões
04

Mega da Virada 2025: aposta de “apenas” R$ 504 leva prêmio de R$ 181 milhões