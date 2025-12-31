Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 20:20
O primeiro instante de 2026 já chega com movimento. A Lua em Gêmeos indica um ano que começa com foco em comunicação, aprendizado, redes sociais, trocas e múltiplos caminhos.
Não será um ano de certezas absolutas, mas de curiosidade constante. Quem estiver disposto a aprender, se adaptar e circular por novos ambientes terá mais facilidade de crescimento.
O drink que combina com cada signo
O Sol em Capricórnio reforça que sonhos só se realizam com estrutura. Não basta desejar: será preciso planejar, organizar e agir com consistência.
A mensagem final do céu é clara: 2026 pede mente aberta, pés no chão e coragem para mudar.