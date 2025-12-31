Acesse sua conta
Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)

Lua em Gêmeos após a meia-noite dá o ritmo inicial de 2026

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 20:20

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O primeiro instante de 2026 já chega com movimento. A Lua em Gêmeos indica um ano que começa com foco em comunicação, aprendizado, redes sociais, trocas e múltiplos caminhos.

Não será um ano de certezas absolutas, mas de curiosidade constante. Quem estiver disposto a aprender, se adaptar e circular por novos ambientes terá mais facilidade de crescimento.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

O Sol em Capricórnio reforça que sonhos só se realizam com estrutura. Não basta desejar: será preciso planejar, organizar e agir com consistência.

A mensagem final do céu é clara: 2026 pede mente aberta, pés no chão e coragem para mudar.

