Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)

Lua em Gêmeos após a meia-noite dá o ritmo inicial de 2026

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 20:20

O primeiro instante de 2026 já chega com movimento. A Lua em Gêmeos indica um ano que começa com foco em comunicação, aprendizado, redes sociais, trocas e múltiplos caminhos.

Não será um ano de certezas absolutas, mas de curiosidade constante. Quem estiver disposto a aprender, se adaptar e circular por novos ambientes terá mais facilidade de crescimento.

O Sol em Capricórnio reforça que sonhos só se realizam com estrutura. Não basta desejar: será preciso planejar, organizar e agir com consistência.