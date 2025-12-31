Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (31) atraem sorte para 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 08:00
O dia 31 de dezembro é carregado de simbolismo. Tudo o que você pensa, sente e deseja ganha força extra. A astrologia indica que cores, intenções e até números escolhidos hoje ajudam a definir o tom do próximo ano.
A energia é de celebração, mas também de consciência emocional.
