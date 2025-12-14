DEZEMBRO VERMELHO

40 mil novos casos de HIV no Brasil por ano: saiba como se prevenir

Campanha alerta para prevenção contra o vírus e outras infecções sexualmente transmissíveis

Elis Freire

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 06:00

Uma outra forma de prevenção e controle é fazer testes períodos de HIV e trocar com o parceiro Crédito: Shutterstock

O Dezembro Vermelho chega em 2025 com um alerta renovado: o Brasil registrou cerca de 40 mil novos casos anuais de HIV nos últimos anos, segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde, e a Bahia permanece entre os estados com maior incidência da infecção na região Nordeste. Em Salvador, o cenário também exige atenção, especialmente entre jovens de 15 a 29 anos, faixa etária que concentra parte significativa das novas notificações e apresenta queda preocupante no uso de preservativos.

Além do HIV, outras infecções sexualmente transmissíveis — como sífilis, hepatites virais e gonorreia — continuam avançando. A sífilis, por exemplo, segue em curva ascendente no país, com mais de 220 mil casos notificados anualmente. Infectologistas destacam que a prevenção combinada, que alia preservativo, testagem regular, PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) e PEP (Profilaxia Pós-Exposição), é a forma mais eficaz de conter a transmissão.

Desinformação e falsa segurança

Entre as razões para o aumento das infecções, destacam-se a desinformação e a falsa sensação de segurança proporcionada pelos tratamentos modernos. Para o infectologista Victor Castro Lima, do Hospital Mater Dei Salvador (HMDS), a prevenção ainda precisa ser encarada como uma rotina de autocuidado. “Temos medicamentos eficazes e avanços importantes no tratamento, mas nada substitui o uso do preservativo e a testagem periódica. A informação correta ainda é nossa melhor ferramenta”, afirma o especialista.

A ampliação da oferta de PrEP e PEP tem sido uma das principais estratégias para reduzir novas infecções. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de usuários de PrEP no país ultrapassou 200 mil em 2024, mas a adesão ainda está aquém do potencial, especialmente no interior da Bahia.

Formas de prevenção

Segundo Victor Castro Lima, a PrEP é indicada para pessoas sem HIV que têm risco aumentado de exposição contínua ao vírus.

“Já a PEP é uma medida de emergência recomendada para qualquer pessoa que tenha tido possível exposição recente, como relação sexual sem preservativo, rompimento de camisinha, violência sexual ou acidentes com material biológico, devendo ser iniciada em até 72 horas”, resumiu o infectologista do HMDS.

A testagem rápida, gratuita e sigilosa permanece disponível nos postos de saúde e centros especializados de Salvador, mas muitos pacientes só procuram atendimento após primeiros sintomas, o que compromete o diagnóstico precoce.

Como tratar HIV/Aids?

Graças à ampliação da terapia antirretroviral, a expectativa e a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV cresceram significativamente. A carga viral indetectável impede a transmissão, reforçando a importância da adesão ao tratamento e do acompanhamento médico.