40 mil novos casos de HIV no Brasil por ano: saiba como se prevenir

Campanha  alerta para prevenção contra o vírus e outras infecções sexualmente transmissíveis

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 06:00

Uma outra forma de prevenção e controle é fazer testes períodos de HIV e trocar com o parceiro
Uma outra forma de prevenção e controle é fazer testes períodos de HIV e trocar com o parceiro Crédito: Shutterstock

O Dezembro Vermelho chega em 2025 com um alerta renovado: o Brasil registrou cerca de 40 mil novos casos anuais de HIV nos últimos anos, segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde, e a Bahia permanece entre os estados com maior incidência da infecção na região Nordeste. Em Salvador, o cenário também exige atenção, especialmente entre jovens de 15 a 29 anos, faixa etária que concentra parte significativa das novas notificações e apresenta queda preocupante no uso de preservativos.

Além do HIV, outras infecções sexualmente transmissíveis — como sífilis, hepatites virais e gonorreia — continuam avançando. A sífilis, por exemplo, segue em curva ascendente no país, com mais de 220 mil casos notificados anualmente. Infectologistas destacam que a prevenção combinada, que alia preservativo, testagem regular, PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) e PEP (Profilaxia Pós-Exposição), é a forma mais eficaz de conter a transmissão.

PrEP e HIV na Bahia

Foram diagnosticados 11.187 casos de HIV e Aids na Bahia entre janeiro de 2023 e o início de agosto de 2025 por Marcelo Camargo/Arquivo Agência Brasil
Apesar uma forma de prevenir a HIV, a PrEP não substitui a camisinha, porque não protege contra outras doenças sexualmente transmissíveis por Shutterstock
Procura pela PrEP aumentou mais de 2500% entre 2018 e 2025 por Shutterstock
Quando usada corretamente, a PrEP reduz o risco de HIV em até 90% por Shutterstock
Existem 40 unidades dispensadoras de PrEP na Bahia por Ludmilla Souza/Agência Brasil
1 de 5
Foram diagnosticados 11.187 casos de HIV e Aids na Bahia entre janeiro de 2023 e o início de agosto de 2025 por Marcelo Camargo/Arquivo Agência Brasil

Condomínio é condenado por demitir trabalhador após diagnóstico de HIV

Feira oferece teste rápido de HIV e serviços gratuitos no Parque da Cidade

Prefeitura amplia prazo de investigação sobre vazamento de dados de pessoas com HIV

Mulher é presa após furar enfermeira com agulha contaminada por HIV

Prefeitura baiana já havia sido condenada por divulgar dados de pessoa com HIV

Desinformação e falsa segurança

Entre as razões para o aumento das infecções, destacam-se a desinformação e a falsa sensação de segurança proporcionada pelos tratamentos modernos. Para o infectologista Victor Castro Lima, do Hospital Mater Dei Salvador (HMDS), a prevenção ainda precisa ser encarada como uma rotina de autocuidado. “Temos medicamentos eficazes e avanços importantes no tratamento, mas nada substitui o uso do preservativo e a testagem periódica. A informação correta ainda é nossa melhor ferramenta”, afirma o especialista.

A ampliação da oferta de PrEP e PEP tem sido uma das principais estratégias para reduzir novas infecções. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de usuários de PrEP no país ultrapassou 200 mil em 2024, mas a adesão ainda está aquém do potencial, especialmente no interior da Bahia.

Formas de prevenção

Segundo Victor Castro Lima, a PrEP é indicada para pessoas sem HIV que têm risco aumentado de exposição contínua ao vírus.

“Já a PEP é uma medida de emergência recomendada para qualquer pessoa que tenha tido possível exposição recente, como relação sexual sem preservativo, rompimento de camisinha, violência sexual ou acidentes com material biológico, devendo ser iniciada em até 72 horas”, resumiu o infectologista do HMDS.

A testagem rápida, gratuita e sigilosa permanece disponível nos postos de saúde e centros especializados de Salvador, mas muitos pacientes só procuram atendimento após primeiros sintomas, o que compromete o diagnóstico precoce.

Como tratar HIV/Aids?

 Graças à ampliação da terapia antirretroviral, a expectativa e a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV cresceram significativamente. A carga viral indetectável impede a transmissão, reforçando a importância da adesão ao tratamento e do acompanhamento médico.

“No Mater Dei, acompanhamos pacientes de todas as idades e reforçamos que viver com HIV é possível, mas prevenir é sempre o melhor caminho. Testar, tratar e proteger são três pilares que precisam caminhar juntos”, completa Victor Castro Lima.

Saúde Hiv

