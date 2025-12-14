AUSTRÁLIA

Tiroteio em praia causa pânico e deixa 12 mortos durante evento

Ataque foi classificado pela polícia como incidente terrorista

Esther Morais

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 08:56

Ataque a tiros deixa banhistas em pânico Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um ataque a tiros ocorrido neste domingo (14) na praia de Bondi, em Sydney, deixou 12 mortos e 11 pessoas feridas, entre elas dois policiais. De acordo com as autoridades, um dos atiradores morreu no local, enquanto o outro foi baleado e segue internado em estado crítico.

Conforme noticiado pela imprensa local, os disparos aconteceram em meio a um evento da comunidade judaica realizado na praia, um dos cartões-postais mais conhecidos da Austrália. A polícia australiana classificou o episódio como um incidente de natureza terrorista.

Em entrevista à Sky News, Alex Ryvchin, co-diretor executivo do Conselho Executivo da Comunidade Judaica Australiana, afirmou que o tiroteio ocorreu durante uma celebração do festival judaico de Hanukkah, que teve início ao pôr do sol.

O primeiro-ministro Anthony Albanese declarou que as imagens vindas de Bondi são “chocantes e perturbadoras” e informou que equipes de resgate e forças de segurança seguem atuando intensamente para prestar socorro às vítimas.

A polícia de Nova Gales do Sul informou que a operação continua em andamento e reforçou o pedido para que a população evite a área. Em comunicado à Reuters, um porta-voz do governo confirmou que se trata de uma situação de segurança ativa.