SUPERAÇÃO

Fafá de Belém celebra após perder 25 kg em um ano: ‘Revolução da minha vida’

Cantora publicou texto reflexivo sobre qualidade de vida nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 20:20

Fafá de Belém Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Fafá de Belém, de 62 anos, revelou que perdeu 25 kg em um ano, após mudar hábitos. A artista teve acompanhamento médico e adotou uma rotina de hábitos saudáveis.

“Esse mês faz um ano que eu comecei o plano de revolução da minha vida: reencontrar meu corpo através dele, e não de procedimentos estéticos que eu não gosto. Não tenho nada contra, mas não gosto. Então, com a ajuda médica, iniciei um tratamento absolutamente equilibrado e controlado, com acompanhamento periódico, em um ano eu perdi 25 quilos”, diz trecho do texto publicado pela cantora no Instagram, rede social em que acumula mais de 1 milhão de seguidores.

Fafá ainda ressaltou que durante o processo não aprendeu apenas sobre perder quilos, mas sobre “terapia e viver bem”. “É sobre lembrar cada vez mais quem eu sou e o que eu construí me tornar indestrutível”, frisou.

A artista também pontuou as particularidades do desafio. “Porque o tempo chega pra todo mundo. Eu adoro meus 69 anos, mas a sociedade, as pressões, o etarismo latente, que não vem só da sociedade ou dos homens, vem das mulheres também, infelizmente, tentam nos colocar num lugar menor. Eu, no auge dos meus 69 anos, declaro a vocês: eu estou e sou muito feliz”, relatou.