Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fafá de Belém celebra após perder 25 kg em um ano: ‘Revolução da minha vida’

Cantora publicou texto reflexivo sobre qualidade de vida nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 20:20

Fafá de Belém
Fafá de Belém Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Fafá de Belém, de 62 anos, revelou que perdeu 25 kg em um ano, após mudar hábitos. A artista teve acompanhamento médico e adotou uma rotina de hábitos saudáveis.

“Esse mês faz um ano que eu comecei o plano de revolução da minha vida: reencontrar meu corpo através dele, e não de procedimentos estéticos que eu não gosto. Não tenho nada contra, mas não gosto. Então, com a ajuda médica, iniciei um tratamento absolutamente equilibrado e controlado, com acompanhamento periódico, em um ano eu perdi 25 quilos”, diz trecho do texto publicado pela cantora no Instagram, rede social em que acumula mais de 1 milhão de seguidores.

Fafá de Belém

Fafá de Belém por Reprodução | Instagram
Fafá de Belém por Reprodução | Instagram
Fafá de Belém por Reprodução | Instagram
Fafá de Belém por Reprodução | Instagram
Fafá de Belém por Reprodução | Instagram
Fafá de Belém por Reprodução | Instagram
Fafá de Belém por Reprodução | Instagram
Fafá de Belém por Reprodução | Instagram
1 de 8
Fafá de Belém por Reprodução | Instagram

Leia mais

Fafá de Belém vai receber título de cidadã soteropolitana

Imagem - Fafá de Belém é atendida após crise de burnout: 'Esgotamento'

Fafá de Belém é atendida após crise de burnout: 'Esgotamento'

Imagem - Em cadeira de rodas há dois meses, Fafá de Belém volta dar primeiros passos após acidente

Em cadeira de rodas há dois meses, Fafá de Belém volta dar primeiros passos após acidente

Fafá ainda ressaltou que durante o processo não aprendeu apenas sobre perder quilos, mas sobre “terapia e viver bem”. “É sobre lembrar cada vez mais quem eu sou e o que eu construí me tornar indestrutível”, frisou.

A artista também pontuou as particularidades do desafio. “Porque o tempo chega pra todo mundo. Eu adoro meus 69 anos, mas a sociedade, as pressões, o etarismo latente, que não vem só da sociedade ou dos homens, vem das mulheres também, infelizmente, tentam nos colocar num lugar menor. Eu, no auge dos meus 69 anos, declaro a vocês: eu estou e sou muito feliz”, relatou.

“Eu sou e sou fruto da construção de uma mulher poderosa, uma mulher que desafia todos os princípios da caretice, uma mulher que supera cancelamentos, ou tentativas deles. No ano em que faço 50 anos de carreira, quero deixar isso para as meninas que estão começando agora, que estão no meio do caminho, de qualquer profissão: quando alguém tentar te colocar pra baixo ou tentar te apagar, respira fundo. E olha dentro de você quem você é, o que você construiu, o que você está construindo e o que você ainda vai construir. Alimente-se disso e siga em frente”, finalizou.

Tags:

Emagrecimento Fafá de Belém

Mais recentes

Imagem - Poppy Bazaar realiza evento com união de 20 brechós neste final de semana; confira detalhes

Poppy Bazaar realiza evento com união de 20 brechós neste final de semana; confira detalhes
Imagem - Modelo indígena de Juazeiro estreia na Casa de Criadores 57, em São Paulo

Modelo indígena de Juazeiro estreia na Casa de Criadores 57, em São Paulo
Imagem - Esqueça o Brasil e o México: esse país latino tem as melhores condições de vida e já ultrapassa as potências do continente

Esqueça o Brasil e o México: esse país latino tem as melhores condições de vida e já ultrapassa as potências do continente

MAIS LIDAS

Imagem - Como vive a mulher de 59 anos que é a guardiã do único atol do Brasil
01

Como vive a mulher de 59 anos que é a guardiã do único atol do Brasil

Imagem - Levantamento aponta os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro em 2025; veja o ranking
02

Levantamento aponta os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro em 2025; veja o ranking

Imagem - Áries, Libra, Escorpião e Peixes recebem uma mensagem importante do universo hoje (12 de dezembro)
03

Áries, Libra, Escorpião e Peixes recebem uma mensagem importante do universo hoje (12 de dezembro)

Imagem - ‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador
04

‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador