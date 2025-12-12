Fafá de Belém celebra após perder 25 kg em um ano: ‘Revolução da minha vida’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 20:20
A cantora Fafá de Belém, de 62 anos, revelou que perdeu 25 kg em um ano, após mudar hábitos. A artista teve acompanhamento médico e adotou uma rotina de hábitos saudáveis.
“Esse mês faz um ano que eu comecei o plano de revolução da minha vida: reencontrar meu corpo através dele, e não de procedimentos estéticos que eu não gosto. Não tenho nada contra, mas não gosto. Então, com a ajuda médica, iniciei um tratamento absolutamente equilibrado e controlado, com acompanhamento periódico, em um ano eu perdi 25 quilos”, diz trecho do texto publicado pela cantora no Instagram, rede social em que acumula mais de 1 milhão de seguidores.
Fafá ainda ressaltou que durante o processo não aprendeu apenas sobre perder quilos, mas sobre “terapia e viver bem”. “É sobre lembrar cada vez mais quem eu sou e o que eu construí me tornar indestrutível”, frisou.
A artista também pontuou as particularidades do desafio. “Porque o tempo chega pra todo mundo. Eu adoro meus 69 anos, mas a sociedade, as pressões, o etarismo latente, que não vem só da sociedade ou dos homens, vem das mulheres também, infelizmente, tentam nos colocar num lugar menor. Eu, no auge dos meus 69 anos, declaro a vocês: eu estou e sou muito feliz”, relatou.
“Eu sou e sou fruto da construção de uma mulher poderosa, uma mulher que desafia todos os princípios da caretice, uma mulher que supera cancelamentos, ou tentativas deles. No ano em que faço 50 anos de carreira, quero deixar isso para as meninas que estão começando agora, que estão no meio do caminho, de qualquer profissão: quando alguém tentar te colocar pra baixo ou tentar te apagar, respira fundo. E olha dentro de você quem você é, o que você construiu, o que você está construindo e o que você ainda vai construir. Alimente-se disso e siga em frente”, finalizou.