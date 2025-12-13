Veja 10 fatos que mostram o quanto o Uruguai é diferente do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 16:00
O Uruguai, um país sul-americano de território compacto, se projeta no cenário internacional como referência em qualidade de vida e estabilidade democrática. Banhado por longas faixas de praia que convidam ao descanso, o país se destaca não apenas pela natureza preservada, mas também por uma história marcada pela cultura gaúcha e por avanços sociais significativos.
Mesmo pequeno, o Uruguai reúne curiosidades que reforçam sua identidade singular e progressista:
A capital bovina: o país mantém uma relação profunda com a pecuária, abrigando uma população de gado quase quatro vezes maior que a humana – são cerca de quatro vacas por habitante.
Mais que uma bebida: o mate ultrapassa o status de infusão. É símbolo nacional, gesto de acolhimento e parte essencial do ritual cotidiano uruguaio.
Berço do campeão: o Uruguai ocupa lugar de destaque na história do futebol: sediou e venceu a primeira Copa do Mundo, em 1930.
Pioneiro em políticas sociais: em 2013, tornou-se o primeiro país do mundo a legalizar a maconha sob controle estatal, em uma decisão que movimentou debates internacionais.
Alfabetização elevada: com um dos maiores índices de alfabetização da América Latina, o compromisso com a educação é evidente.
Educação para todos: o ensino público é gratuito em todos os níveis, incluindo o universitário, o que facilita o acesso ao ensino superior.
Força marítima estratégica: Montevidéu abriga o maior porto natural do Atlântico Sul, um ponto crucial para o fluxo comercial da região.
Ritmo de herança viva: o candombe, ritmo afro-uruguaio de forte expressão cultural, é reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade.
Energia limpa como prioridade: o país é referência mundial em sustentabilidade, produzindo mais de 95% da eletricidade a partir de fontes renováveis.
O espírito do gaúcho: a figura tradicional do gaúcho — o homem do campo e da planície — segue presente na cultura rural uruguaia, preservando costumes equestres e modos de vida históricos.
O Uruguai se reafirma, assim, como uma nação que equilibra tradição e inovação, oferecendo um modelo de desenvolvimento baseado em bem-estar, responsabilidade ambiental e avanços sociais duradouros.