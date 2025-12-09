DICAS PARA A CASA

Aprenda truque de um encanador que desentope qualquer ralo entupido

Métodos caseiros resolvem entupimentos sem gastos nem produtos agressivos

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 11:00

Veja soluções práticas para liberar ralos usando objetos que você já tem Crédito: Freepik

O ralo faz parte da rotina de qualquer casa, mas só recebe atenção quando a água começa a retornar.

Isso acontece porque resíduos pequenos se acumulam ao longo do tempo e aderem às paredes internas do encanamento, reduzindo o espaço de passagem.

No banheiro, fios de cabelo, sabonete e restos de produtos viram uma massa compacta que impede o escoamento. Já na cozinha, gordura e pedaços de alimentos endurecem e criam camadas que funcionam como tampas.

Na área de serviço, o acúmulo de fiapos e sabão em pó também aparece com frequência. Independentemente do ambiente, o resultado é igual, já que a passagem de água diminui e o entupimento surge.

Como desentupir ralo usando objetos simples

Com itens comuns, é possível resolver boa parte dos entupimentos. Um arame ou cabide metálico dobrado em gancho alcança resíduos presos próximos ao ralo e puxa fios ou pequenos blocos acumulados.

Outro truque é usar uma garrafa PET pressionada contra o ralo, criando um movimento de pressão que desloca a sujeira. Caso você tenha um desentupidor tradicional, o processo costuma ser mais rápido e garante um resultado melhor.

O que fazer depois de liberar o ralo

Depois de remover o entupimento, jogar água quente ajuda a soltar restos que ficaram grudados na tubulação. Esse passo simples melhora o fluxo e contribui para evitar novos acúmulos.

A mistura de bicarbonato com vinagre também é útil para limpar resíduos leves e reduzir odores. O sal grosso, quando combinado com água quente, atua como abrasivo e reforça a limpeza final.

Cuidados necessários ao desentupir em casa

Mesmo sendo métodos simples, alguns cuidados são essenciais. Objetos rígidos devem ser utilizados com atenção para não arranhar o interior do encanamento ou danificar peças mais frágeis.