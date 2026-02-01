Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 23:25
Mara Maravilha foi internada na UTI de um hospital de São Paulo neste domingo (1º/2). A informação foi confirmada pela própria artista, que recorreu ao Instagram para contar que precisou de atendimento médico de urgência e decidiu interromper a agenda de trabalho.
Na publicação, a cantora compartilhou um atestado médico e aproveitou para desabafar. “Por hora, comunico que minha agenda de trabalho está suspensa. Todavia, reafirmo que não abrirei mão das minhas escolhas, inclusive não cederei por causa de perseguições e ameaças por motivações políticas. Preciso da sua oração e apoio”, escreveu na legenda.
Mara Maravilha
O boletim médico divulgado traz mais detalhes sobre o estado de saúde da artista. Segundo o documento, Mara Maravilha deu entrada na unidade hospitalar no dia 1º de fevereiro e permanece internada desde então, sem previsão de alta. A observação aponta que ela está sob cuidados intensivos na UTI.
Nos comentários da postagem, fãs e seguidores deixaram mensagens de apoio e desejaram melhoras à cantora, com pedidos de oração e votos de recuperação. Até o momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre o diagnóstico ou a evolução do quadro clínico.