SAÚDE

Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças

Cantora usou as redes sociais neste domingo (1º) para informar que precisou de atendimento médico de urgência e suspendeu compromissos profissionais

Fernanda Varela

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 23:25

Mara Maravilha Crédito: Reprodução

Mara Maravilha foi internada na UTI de um hospital de São Paulo neste domingo (1º/2). A informação foi confirmada pela própria artista, que recorreu ao Instagram para contar que precisou de atendimento médico de urgência e decidiu interromper a agenda de trabalho.

Na publicação, a cantora compartilhou um atestado médico e aproveitou para desabafar. “Por hora, comunico que minha agenda de trabalho está suspensa. Todavia, reafirmo que não abrirei mão das minhas escolhas, inclusive não cederei por causa de perseguições e ameaças por motivações políticas. Preciso da sua oração e apoio”, escreveu na legenda.

Mara Maravilha 1 de 9

O boletim médico divulgado traz mais detalhes sobre o estado de saúde da artista. Segundo o documento, Mara Maravilha deu entrada na unidade hospitalar no dia 1º de fevereiro e permanece internada desde então, sem previsão de alta. A observação aponta que ela está sob cuidados intensivos na UTI.