Afinal, é pra fazer musculação ou cardio primeiro? Veja a ordem ideal para cada objetivo

Sequência dos exercícios interfere no desempenho e nos resultados e deve considerar se a meta é emagrecer ou ganhar massa muscular

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 07:00

A musculação é uma das ferramentas mais eficazes para a saúde integral masculina (Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock)
A musculação é uma das ferramentas mais eficazes para a saúde integral masculina (Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock)

A dúvida sobre fazer musculação ou cardio primeiro é comum entre quem inicia ou retoma uma rotina de treinos. Segundo orientações do Conselho Federal de Educação Física, a escolha da ordem dos exercícios deve levar em conta o objetivo principal de cada pessoa e o tipo de estímulo desejado.

De acordo com o conselho, a musculação costuma ser priorizada quando o foco é ganho de massa muscular, força ou definição. Isso porque exercícios de força exigem maior disponibilidade de energia e concentração neuromuscular, o que pode ser prejudicado se o praticante realizar atividades aeróbicas intensas antes do treino resistido.

Para quem busca emagrecer, a recomendação pode variar. Uma estratégia bastante utilizada é realizar a musculação primeiro e, em seguida, o cardio. Essa combinação ajuda a elevar o gasto energético total do treino e pode favorecer a utilização de gordura como fonte de energia durante os exercícios aeróbicos.

O conselho também destaca que atividades aeróbicas feitas antes da musculação podem ser indicadas em situações específicas, como aquecimentos leves ou quando o objetivo principal é melhorar o condicionamento cardiovascular. Nesses casos, a intensidade deve ser controlada para não comprometer o rendimento no treino de força.

Outro ponto ressaltado é a importância da variação dos estímulos. Manter sempre a mesma ordem, intensidade e tipo de exercício pode levar o corpo à adaptação, reduzindo os resultados ao longo do tempo.

Por fim, o Conselho Federal de Educação Física reforça que a orientação de um profissional registrado é fundamental para ajustar a rotina de treinos às necessidades individuais, respeitando limites físicos e garantindo segurança durante a prática. Um planejamento adequado é essencial para alcançar resultados de forma eficiente e saudável.

