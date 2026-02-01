VEJA VÍDEO

Em Salvador, cantor pede a namorada em casamento durante passeio de barco

Momento foi registrado pela apresentadora e atriz Regina Casé

Esther Morais

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 09:29

Em Salvador, cantor pede a namorada em casamento durante passeio de barco Crédito: Reprodução

O cantor Rubel escolheu a Baía de Todos-os-Santos, em Salvador, como cenário para um pedido de casamento que emocionou amigos e seguidores nas redes sociais. Durante um passeio de barco, o artista surpreendeu a namorada, a designer gráfica Manuella Leal, ao fazer o pedido em pleno mar.

O momento foi registrado pela apresentadora e atriz Regina Casé, que acompanhava o passeio e celebrou a ocasião ao ser convidada para madrinha do casamento. Também estavam presentes o cantor Tom Veloso, filho de Caetano Veloso, ao lado da esposa Jasmine, além de Estêvão Ciavatta, marido de Regina.

Em publicação nas redes sociais, Regina descreveu a cena com entusiasmo. “O amor está no mar! Rubel pediu Manuella em casamento no meio da Baía de Todos os Santos!!! A coisa mais linda e romântica!”, escreveu. Segundo ela, o cantor convidou a namorada para um mergulho e, ao retornar, disse ter encontrado um anel no fundo do mar.