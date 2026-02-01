ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (1º de fevereiro): os signos começam o mês com mais clareza emocional e intenção

O domingo traz uma energia de recomeço, ideal para alinhar expectativas, organizar pensamentos e iniciar fevereiro com mais consciência

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, domingo, 1º de fevereiro, favorece reflexões, conversas sinceras e decisões que respeitam limites pessoais. A cor e o número da sorte ajudam a direcionar energia para o que realmente importa.

Áries: O dia favorece definir intenções para o novo mês. Evitar impulsos ajuda a começar com mais equilíbrio.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 1

Touro: O domingo pede calma e presença. Planejar gastos e compromissos traz segurança emocional.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Gêmeos: Boa fase para organizar ideias e colocar planos no papel. Conversas inspiram novas possibilidades.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: O início do mês pede acolhimento e cuidado com emoções antigas. Priorizar o bem-estar é essencial.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Leão: O domingo favorece descanso e autoestima. Evite cobranças excessivas e aproveite o momento.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 8

Virgem: Planejamento traz tranquilidade. Um olhar mais flexível evita ansiedade desnecessária.

Cor da sorte: Azul marinho

Número da sorte: 4

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Libra: O dia pede decisões mais alinhadas com seus desejos. Evitar comparações traz leveza.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 7

Escorpião: Reflexões profundas ajudam a iniciar o mês com mais clareza emocional. Confie no seu ritmo.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 9

Sagitário: O domingo favorece otimismo e renovação. Planejar viagens ou estudos anima o coração.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Capricórnio: Bom dia para alinhar metas e prioridades. Começar devagar traz consistência.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 10

Aquário: O início do mês pede autenticidade. Fazer escolhas alinhadas ao que você acredita traz paz.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 11

Peixes: Intuição forte marca o domingo. Ideal para definir intenções emocionais para fevereiro.

Cor da sorte: Lilás