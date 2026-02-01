Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (1º de fevereiro): os signos começam o mês com mais clareza emocional e intenção

O domingo traz uma energia de recomeço, ideal para alinhar expectativas, organizar pensamentos e iniciar fevereiro com mais consciência

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, domingo, 1º de fevereiro, favorece reflexões, conversas sinceras e decisões que respeitam limites pessoais. A cor e o número da sorte ajudam a direcionar energia para o que realmente importa.

Áries: O dia favorece definir intenções para o novo mês. Evitar impulsos ajuda a começar com mais equilíbrio.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 1

Touro: O domingo pede calma e presença. Planejar gastos e compromissos traz segurança emocional.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Gêmeos: Boa fase para organizar ideias e colocar planos no papel. Conversas inspiram novas possibilidades.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O início do mês pede acolhimento e cuidado com emoções antigas. Priorizar o bem-estar é essencial.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Leão: O domingo favorece descanso e autoestima. Evite cobranças excessivas e aproveite o momento.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 8

Virgem: Planejamento traz tranquilidade. Um olhar mais flexível evita ansiedade desnecessária.

Cor da sorte: Azul marinho

Número da sorte: 4

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Libra: O dia pede decisões mais alinhadas com seus desejos. Evitar comparações traz leveza.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 7

Escorpião: Reflexões profundas ajudam a iniciar o mês com mais clareza emocional. Confie no seu ritmo.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 9

Sagitário: O domingo favorece otimismo e renovação. Planejar viagens ou estudos anima o coração.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Bom dia para alinhar metas e prioridades. Começar devagar traz consistência.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 10

Aquário: O início do mês pede autenticidade. Fazer escolhas alinhadas ao que você acredita traz paz.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 11

Peixes: Intuição forte marca o domingo. Ideal para definir intenções emocionais para fevereiro.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 12

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

