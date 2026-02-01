Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 09:00
O dia de hoje, domingo, 1º de fevereiro, favorece reflexões, conversas sinceras e decisões que respeitam limites pessoais. A cor e o número da sorte ajudam a direcionar energia para o que realmente importa.
Áries: O dia favorece definir intenções para o novo mês. Evitar impulsos ajuda a começar com mais equilíbrio.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 1
Touro: O domingo pede calma e presença. Planejar gastos e compromissos traz segurança emocional.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 6
Gêmeos: Boa fase para organizar ideias e colocar planos no papel. Conversas inspiram novas possibilidades.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 5
Câncer: O início do mês pede acolhimento e cuidado com emoções antigas. Priorizar o bem-estar é essencial.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 2
Leão: O domingo favorece descanso e autoestima. Evite cobranças excessivas e aproveite o momento.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 8
Virgem: Planejamento traz tranquilidade. Um olhar mais flexível evita ansiedade desnecessária.
Cor da sorte: Azul marinho
Número da sorte: 4
Libra: O dia pede decisões mais alinhadas com seus desejos. Evitar comparações traz leveza.
Cor da sorte: Rosa claro
Número da sorte: 7
Escorpião: Reflexões profundas ajudam a iniciar o mês com mais clareza emocional. Confie no seu ritmo.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 9
Sagitário: O domingo favorece otimismo e renovação. Planejar viagens ou estudos anima o coração.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 3
Capricórnio: Bom dia para alinhar metas e prioridades. Começar devagar traz consistência.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 10
Aquário: O início do mês pede autenticidade. Fazer escolhas alinhadas ao que você acredita traz paz.
Cor da sorte: Turquesa
Número da sorte: 11
Peixes: Intuição forte marca o domingo. Ideal para definir intenções emocionais para fevereiro.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 12