ASTROLOGIA

Nada mais funciona do jeito antigo: fevereiro provoca decisões internas que redefinem o rumo de todos os signos

O mês traz situações que testam autenticidade, coragem e constância, mostrando quem está pronto para sustentar suas escolhas e quem ainda foge delas

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 05:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

Fevereiro de 2026 inaugura um período em que fingir, adiar ou viver no automático se torna insustentável. Ao longo do mês, todos os signos são empurrados a encarar o próprio valor, rever acordos internos e se posicionar com mais verdade diante do mundo. Não se trata de mudanças bruscas, mas de ajustes conscientes que cobram maturidade, responsabilidade emocional e compromisso com aquilo que realmente faz sentido. O mês favorece quem escolhe ser fiel a si mesmo, mesmo que isso exija sair de zonas confortáveis ou encerrar ciclos que já perderam força. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Fevereiro acende sua autoconfiança e lembra o impacto que você tem sobre as pessoas ao seu redor. O desafio do mês é usar essa força com consciência, sem agir por impulso ou por ressentimentos antigos. Liderar com respeito muda completamente os resultados que você colhe agora.

Dica cósmica: Antes de reagir, pergunte a si mesmo se isso constrói ou apenas descarrega tensão.

Touro: O mês pede escolhas mais criteriosas sobre onde você investe tempo, energia e afeto. Fevereiro traz clareza sobre quem realmente entrega o que promete e quem apenas ocupa espaço. Ao se permitir exigir reciprocidade, você sente alívio e mais estabilidade emocional.

Dica cósmica: Valorize o que te dá segurança real, não apenas conforto momentâneo.

Gêmeos: Fevereiro estimula sua criatividade e sua capacidade de abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. Ideias ganham forma quando você confia mais na própria visão e menos na validação externa. O mês favorece decisões ousadas, desde que acompanhadas de foco.

Dica cósmica: Escolha uma ideia para levar até o fim, em vez de espalhar energia em várias.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: Este é um período de expressão e posicionamento. Fevereiro convida você a se colocar com mais firmeza, sem minimizar sentimentos ou necessidades. Ao assumir seu espaço com tranquilidade, você percebe que não precisa pedir permissão para ser quem é.

Dica cósmica: Dizer o que sente com clareza evita ressentimentos acumulados.

Leão: Fevereiro reforça sua identidade e seus valores. O mês traz consciência sobre o que você defende e até onde está disposto a ir por isso. Ao se recusar a se adaptar para agradar, você atrai respeito e relações mais alinhadas.

Dica cósmica: Seja fiel a si mesmo, mesmo quando isso exige desapegar de aplausos.

Virgem: Conversas importantes marcam o mês e ajudam você a enxergar situações com mais lucidez. Fevereiro mostra que dizer a verdade, mesmo quando desconfortável, pode abrir portas inesperadas. Sua clareza vira um diferencial.

Dica cósmica: Honestidade dita com calma tem mais força do que silêncio prolongado.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Libra: O mês amplia sua visão sobre possibilidades que estavam sendo subestimadas. Fevereiro pede atitude e coragem para buscar algo maior, especialmente no campo profissional. Quando você se posiciona, oportunidades respondem.

Dica cósmica: Não negocie demais aquilo que você sabe que merece.

Escorpião: Fevereiro traz intensidade e decisões firmes. Você percebe com clareza o que quer manter e o que não merece mais sua energia. Agir com honestidade, sem jogos ou excessos, torna o mês mais produtivo e libertador.

Dica cósmica: Corte excessos com a mesma firmeza com que defende o que importa.

Sagitário: O foco do mês está no autoconhecimento e na expansão pessoal. Fevereiro convida você a explorar novas versões de si mesmo, sem medo de mudar de opinião ou de rota. Crescer agora exige profundidade, não pressa.

Dica cósmica: Nem toda resposta vem rápido, mas toda busca sincera avança.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Capricórnio: Fevereiro traz sensação de fechamento e compreensão. Questões que antes pareciam confusas começam a se organizar internamente. Com essa nova perspectiva, você se sente mais seguro para planejar os próximos passos.

Dica cósmica: Reconheça o que já foi concluído antes de assumir novas responsabilidades.

Aquário: Seu mês chega reafirmando seu valor e sua influência. Fevereiro mostra que reconhecimento não precisa ser pedido, ele vem quando você sustenta quem é. Ao assumir sua singularidade, você fortalece sua posição.

Dica cósmica: Confie no seu jeito, mesmo quando ele foge do padrão.

Peixes: Fevereiro injeta energia e desperta sua intuição. O mês pede confiança no que você sente e sabe, mesmo diante de dúvidas externas. Sustentar sua visão agora evita arrependimentos mais adiante.