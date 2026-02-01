Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (1) para um mês de sorte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 06:00
Seja bem-vindo a fevereiro de 2026. Começamos o mês com o pé direito e o coração quentinho. O céu de hoje traz a Lua no acolhedor signo de Câncer, que está em total harmonia com o sábio Saturno. O que isso significa na prática? Que hoje a sorte não é apenas um "talvez", mas sim fruto de maturidade e intuição.
Enquanto o Sol em Aquário nos faz olhar para frente, a Lua nos lembra que é cuidando da nossa base, da nossa casa e da nossa família, que a gente ganha força para conquistar o mundo. É o domingo perfeito para planejar o mês, fortalecer laços e, quem sabe, escolher aquelas dezenas que estão "coçando" na sua mente. A sorte costuma visitar quem está em paz. Confira o que os astros prepararam para você hoje:
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo