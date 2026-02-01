Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (1) para um mês de sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Seja bem-vindo a fevereiro de 2026. Começamos o mês com o pé direito e o coração quentinho. O céu de hoje traz a Lua no acolhedor signo de Câncer, que está em total harmonia com o sábio Saturno. O que isso significa na prática? Que hoje a sorte não é apenas um "talvez", mas sim fruto de maturidade e intuição.

Enquanto o Sol em Aquário nos faz olhar para frente, a Lua nos lembra que é cuidando da nossa base, da nossa casa e da nossa família, que a gente ganha força para conquistar o mundo. É o domingo perfeito para planejar o mês, fortalecer laços e, quem sabe, escolher aquelas dezenas que estão "coçando" na sua mente. A sorte costuma visitar quem está em paz. Confira o que os astros prepararam para você hoje:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    O domingo pede calma e aconchego. Nada de agitação; o que vai te fazer bem hoje é um almoço caprichado em família ou um filme abraçadinho com o par. Use o tempo livre para organizar a casa e deixar a mente pronta para os desafios da semana.
  • Números da sorte: 4, 13, 31

  • Touro (21/04 a 20/05)
    • As palavras hoje saem carregadas de afeto. É um dia maravilhoso para declarar seus sentimentos ou relembrar bons momentos com quem você ama. No lazer, fique atento aos insights: uma ideia brilhante para ganhar dinheiro pode surgir do nada.
  • Números da sorte: 2, 20, 48

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Você está em busca de terra firme. No amor, o foco será construir segurança e apoio mútuo. Aproveite o domingo para colocar as contas no papel e planejar o orçamento de fevereiro; começar o mês no controle traz um alívio enorme.
  • Números da sorte: 8, 17, 55

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Com a Lua no seu signo, suas emoções e seu magnetismo estão batendo no teto. Use esse poder para traçar suas metas pessoais para o mês. Siga sua intuição, ela está mais afiada do que nunca.
  • Números da sorte: 1, 22, 40

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • O domingo pede um "mergulho para dentro". Você pode sentir vontade de ficar mais na sua, e não há problema nenhum nisso. O planejamento silencioso de um projeto pessoal hoje vai render muito mais do que se você ficasse no centro das atenções.
  • Números da sorte: 9, 27, 46

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Estar cercado de amigos verdadeiros será o ponto alto do seu dia. O clima é de proteção e muitas risadas. Fique de olho: uma conversa descontraída hoje pode acabar abrindo uma porta profissional incrível para os próximos dias.
  • Números da sorte: 5, 14, 33

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Sua cabeça já está na segunda-feira, não é? Você está preocupado com o futuro e com o que os outros pensam. Use essa energia para organizar suas metas de sucesso para o mês, mas aprecie o agora com quem você ama.
  • Números da sorte: 6, 24, 52

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    O domingo pede novos ares. Que tal um passeio por um lugar que você nunca foi? Essa pequena aventura vai renovar o seu ânimo no amor. Sua mente está aberta para aprender e enxergar o mundo de uma forma mais otimista.
  • Números da sorte: 3, 11, 49

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Dia de intimidade profunda. Sabe aquele assunto que você estava evitando? Hoje o clima está favorável para resolver questões emocionais pendentes. Nas finanças, pense bem antes de investir; a cautela é sua melhor amiga agora.
  • Números da sorte: 10, 28, 60

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    O foco é o parceiro ou o sócio. O domingo pede dedicação total às pessoas importantes da sua vida. Pequenos gestos de cuidado, como preparar um café, serão muito valorizados. No trabalho, parcerias estão muito protegidas.
  • Números da sorte: 7, 21, 39

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    O amor hoje se mostra no serviço. Ajudar em casa ou organizar o ambiente para a semana será sua forma de dizer "eu te amo". A ordem ao seu redor vai trazer a clareza necessária para suas ideias geniais fluírem amanhã.
  • Números da sorte: 15, 29, 44

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    O romance está no ar e sua criatividade está transbordando. É o dia perfeito para brincar com os filhos, flertar ou se dedicar a um hobby que você ama. A alegria é o seu combustível.
  • Números da sorte: 12, 36, 51

