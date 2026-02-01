ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (1) para um mês de sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Seja bem-vindo a fevereiro de 2026. Começamos o mês com o pé direito e o coração quentinho. O céu de hoje traz a Lua no acolhedor signo de Câncer, que está em total harmonia com o sábio Saturno. O que isso significa na prática? Que hoje a sorte não é apenas um "talvez", mas sim fruto de maturidade e intuição.

Enquanto o Sol em Aquário nos faz olhar para frente, a Lua nos lembra que é cuidando da nossa base, da nossa casa e da nossa família, que a gente ganha força para conquistar o mundo. É o domingo perfeito para planejar o mês, fortalecer laços e, quem sabe, escolher aquelas dezenas que estão "coçando" na sua mente. A sorte costuma visitar quem está em paz. Confira o que os astros prepararam para você hoje:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

O domingo pede calma e aconchego. Nada de agitação; o que vai te fazer bem hoje é um almoço caprichado em família ou um filme abraçadinho com o par. Use o tempo livre para organizar a casa e deixar a mente pronta para os desafios da semana. Números da sorte: 4, 13, 31

Touro (21/04 a 20/05)



As palavras hoje saem carregadas de afeto. É um dia maravilhoso para declarar seus sentimentos ou relembrar bons momentos com quem você ama. No lazer, fique atento aos insights: uma ideia brilhante para ganhar dinheiro pode surgir do nada. Números da sorte: 2, 20, 48

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Você está em busca de terra firme. No amor, o foco será construir segurança e apoio mútuo. Aproveite o domingo para colocar as contas no papel e planejar o orçamento de fevereiro; começar o mês no controle traz um alívio enorme. Números da sorte: 8, 17, 55

Câncer (21/06 a 22/07)

Com a Lua no seu signo, suas emoções e seu magnetismo estão batendo no teto. Use esse poder para traçar suas metas pessoais para o mês. Siga sua intuição, ela está mais afiada do que nunca. Números da sorte: 1, 22, 40

O domingo pede um "mergulho para dentro". Você pode sentir vontade de ficar mais na sua, e não há problema nenhum nisso. O planejamento silencioso de um projeto pessoal hoje vai render muito mais do que se você ficasse no centro das atenções. Números da sorte: 9, 27, 46

Virgem (23/08 a 22/09)

Estar cercado de amigos verdadeiros será o ponto alto do seu dia. O clima é de proteção e muitas risadas. Fique de olho: uma conversa descontraída hoje pode acabar abrindo uma porta profissional incrível para os próximos dias. Números da sorte: 5, 14, 33

Libra (23/09 a 22/10)

Sua cabeça já está na segunda-feira, não é? Você está preocupado com o futuro e com o que os outros pensam. Use essa energia para organizar suas metas de sucesso para o mês, mas aprecie o agora com quem você ama. Números da sorte: 6, 24, 52

Escorpião (23/10 a 21/11)

O domingo pede novos ares. Que tal um passeio por um lugar que você nunca foi? Essa pequena aventura vai renovar o seu ânimo no amor. Sua mente está aberta para aprender e enxergar o mundo de uma forma mais otimista. Números da sorte: 3, 11, 49



Sagitário (22/11 a 21/12)

Dia de intimidade profunda. Sabe aquele assunto que você estava evitando? Hoje o clima está favorável para resolver questões emocionais pendentes. Nas finanças, pense bem antes de investir; a cautela é sua melhor amiga agora. Números da sorte: 10, 28, 60

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O foco é o parceiro ou o sócio. O domingo pede dedicação total às pessoas importantes da sua vida. Pequenos gestos de cuidado, como preparar um café, serão muito valorizados. No trabalho, parcerias estão muito protegidas. Números da sorte: 7, 21, 39

Aquário (20/01 a 18/02)

O amor hoje se mostra no serviço. Ajudar em casa ou organizar o ambiente para a semana será sua forma de dizer "eu te amo". A ordem ao seu redor vai trazer a clareza necessária para suas ideias geniais fluírem amanhã. Números da sorte: 15, 29, 44