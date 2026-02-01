Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Horóscopo do Amor: 4 signos que viverão uma fase de paixão intensa em fevereiro (1 de fevereiro)

O magnetismo pessoal destes signos atinge o ápice; saiba como aproveitar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 07:07

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sentiu que o coração acordou mais vibrante hoje, não é por acaso. O primeiro dia de fevereiro chega com uma promessa: a de que o afeto é o nosso maior tesouro. Para quem é de Câncer, a Lua no seu signo hoje te deixa irresistível. É o momento de usar esse magnetismo para fortalecer laços ou, se estiver só, permitir que sua luz natural atraia alguém que vibre na mesma sintonia.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
1 de 10
Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Os nativos de Peixes vivem um domingo de puro romance e ludicidade. Se você tem filhos ou um par, o dia pede brincadeiras, criatividade e aquele flerte gostoso que renova qualquer relação. Para os Escorpianos, o desejo de aventura se mistura ao romantismo, tornando o dia ideal para um passeio diferente que renove os votos e a paixão.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
1 de 10
Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Peixes, Capricórnio e Touro: Saiba como fortalecer seu emocional para começar fevereiro bem (31 de janeiro)

O domingo (1º de fevereiro) pede silêncio, escuta interna e decisões que os signos já não conseguem adiar

Cor e número da sorte de hoje (1º de fevereiro): os signos começam o mês com mais clareza emocional e intenção

Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)

O universo tem um recado para você: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro)

Já para os Taurinos, a comunicação afetuosa é a chave. Sabe aquela conversa nostálgica, lembrando o início de tudo? Ela será o combustível para um domingo inesquecível. O segredo de hoje é não ter medo de demonstrar o que sente. Pequenos gestos, como um toque ou uma palavra de incentivo, terão um impacto gigante na sua vida amorosa.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
1 de 10
Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Neste início de mês, o universo nos lembra que o amor precisa de raízes. Não adianta apenas desejar o novo se não cuidarmos do que já floresceu. Aproveite essa energia acolhedora para dizer "eu te amo" de forma prática e presente. O domingo é dos apaixonados pela vida e pelas conexões verdadeiras.

Leia mais

Imagem - Morre Catherine O'Hara, a eterna mãe de Kevin em 'Esqueceram de Mim', aos 71 anos

Morre Catherine O'Hara, a eterna mãe de Kevin em 'Esqueceram de Mim', aos 71 anos

Imagem - 17 artistas independentes que você precisa ouvir para salvar sua playlist hoje

17 artistas independentes que você precisa ouvir para salvar sua playlist hoje

Imagem - Gracyanne Barbosa é pedida em namoro com surpresa romântica; veja fotos

Gracyanne Barbosa é pedida em namoro com surpresa romântica; veja fotos

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Idade da pedra: terremoto revela que Pirâmide do Egito foi construída muito antes de Cristo, diz estudo

Idade da pedra: terremoto revela que Pirâmide do Egito foi construída muito antes de Cristo, diz estudo
Imagem - Afinal, é pra fazer musculação ou cardio primeiro? Veja a ordem ideal para cada objetivo

Afinal, é pra fazer musculação ou cardio primeiro? Veja a ordem ideal para cada objetivo
Imagem - Nem todo mundo sofre igual: esses 2 signos costumam sair ganhando mesmo nos piores momentos

Nem todo mundo sofre igual: esses 2 signos costumam sair ganhando mesmo nos piores momentos

MAIS LIDAS

Imagem - Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta
01

Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta

Imagem - Filho mata pai com golpes de facão no rosto após ele negar dar dinheiro para a compra de drogas
02

Filho mata pai com golpes de facão no rosto após ele negar dar dinheiro para a compra de drogas

Imagem - Como Áries, Touro e Capricórnio devem se preparar para o novo mês este sábado (31 de janeiro)
03

Como Áries, Touro e Capricórnio devem se preparar para o novo mês este sábado (31 de janeiro)

Imagem - De Águas Claras para a USP: Conheça Wesley de Jesus, baiano que conquistou o 1º lugar em Medicina na universidade pelo Enem
04

De Águas Claras para a USP: Conheça Wesley de Jesus, baiano que conquistou o 1º lugar em Medicina na universidade pelo Enem