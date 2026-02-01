Horóscopo do Amor: 4 signos que viverão uma fase de paixão intensa em fevereiro (1 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 07:07
Se você sentiu que o coração acordou mais vibrante hoje, não é por acaso. O primeiro dia de fevereiro chega com uma promessa: a de que o afeto é o nosso maior tesouro. Para quem é de Câncer, a Lua no seu signo hoje te deixa irresistível. É o momento de usar esse magnetismo para fortalecer laços ou, se estiver só, permitir que sua luz natural atraia alguém que vibre na mesma sintonia.
Os nativos de Peixes vivem um domingo de puro romance e ludicidade. Se você tem filhos ou um par, o dia pede brincadeiras, criatividade e aquele flerte gostoso que renova qualquer relação. Para os Escorpianos, o desejo de aventura se mistura ao romantismo, tornando o dia ideal para um passeio diferente que renove os votos e a paixão.
Já para os Taurinos, a comunicação afetuosa é a chave. Sabe aquela conversa nostálgica, lembrando o início de tudo? Ela será o combustível para um domingo inesquecível. O segredo de hoje é não ter medo de demonstrar o que sente. Pequenos gestos, como um toque ou uma palavra de incentivo, terão um impacto gigante na sua vida amorosa.
Neste início de mês, o universo nos lembra que o amor precisa de raízes. Não adianta apenas desejar o novo se não cuidarmos do que já floresceu. Aproveite essa energia acolhedora para dizer "eu te amo" de forma prática e presente. O domingo é dos apaixonados pela vida e pelas conexões verdadeiras.