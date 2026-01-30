Acesse sua conta
Gracyanne Barbosa é pedida em namoro com surpresa romântica; veja fotos

Empresário preparou decoração especial com flores e velas para oficializar o relacionamento com a ex-BBB

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 15:53

Detalhes do pedido de namoro de Gracyanne Barbosa
Detalhes do pedido de namoro de Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Gracyanne Barbosa está oficialmente namorando. No último domingo (25), a influenciadora foi surpreendida por um pedido de namoro preparado pelo empresário Gabriel Cardoso. O cenário escolhido foi um quarto cuidadosamente decorado com flores, pétalas espalhadas pelo chão e velas, criando o ambiente perfeito para o momento especial.

Encantada, Gracyanne não escondeu a emoção ao compartilhar os registros nas redes sociais. “Obviamente, disse sim”, escreveu ela ao publicar as fotos da surpresa, que rapidamente repercutiram entre fãs e amigos.

Em um longo e sincero desabafo, a ex-BBB contou que nunca foi do tipo que acredita em destino, mas admitiu que algo mudou quando Gabriel entrou em sua vida. Segundo ela, a relação é marcada por cuidado, presença e pequenos gestos que fazem a diferença no dia a dia. “Você me surpreende todos os dias, escrevendo à mão, cozinhando, sendo intenso e verdadeiro. E no último domingo, mesmo eu não facilitando nada, conseguiu preparar essa surpresa linda”, revelou.

Gracyanne também confessou que o “sim” veio antes mesmo do pedido oficial. Para ela, a decisão foi tomada no momento em que percebeu onde queria estar ao fim do dia. “É com a cabeça no seu peito, me sentindo viva, perdendo o controle e, ao mesmo tempo, em paz”, descreveu, em um dos trechos mais comentados da publicação.

A confirmação pública do namoro aconteceu na segunda-feira (26), quando Gracyanne apareceu acompanhada de Gabriel na premiação O Poder do Networking, em São Paulo. Sorridente, ela assumiu o relacionamento diante dos holofotes.

A influenciadora estava solteira desde abril de 2024, quando anunciou o fim do casamento com o cantor Belo, após 16 anos juntos.

