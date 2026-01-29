LEMBRA DELE?

Ex-Bahia chega a novo clube no Japão após não conseguir se destacar em novo país

Atleta de 21 anos vai defender as cores do Oita Trinita em 2026

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 19:22

Patrick Verhon pelo Bahia Crédito: Felipe Olivera/EC Bahia

Ainda em busca de adaptação ao futebol japonês, o meia Patrick Verhon, revelado nas categorias de base do Bahia, defenderá seu terceiro clube diferente no Japão. Na temporada atual, o jogador de 21 anos atuará pelo Oita Trinita, que disputa a J-League 2, a segunda divisão do Campeonato Japonês, por empréstimo junto ao Kawasaki Frontale.

Natural de Serra, no Espírito Santo, Patrick se destacou como uma das promessas da base do Bahia, mas não conseguiu se firmar no elenco profissional após estrear em 2022. Pelo time principal do Esquadrão, o meia disputou 10 partidas e contribuiu com duas assistências, sem conseguir sequência.

Relembre a passagem de Patrick Verhon pelo Bahia 1 de 5

Com o fim do contrato com o clube baiano, em 2024, o jogador acertou com o Kawasaki Frontale, uma das equipes mais tradicionais do futebol japonês. No entanto, também encontrou dificuldades para ganhar espaço e entrou em campo apenas sete vezes, registrando uma assistência.