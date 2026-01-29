CARREIRA NOVA

Danilo Fernandes retorna ao Bahia para ocupar nova função após aposentadoria

Ex-goleiro passará a exercer a função de coordenador de transição entre a base e o futebol profissional

Danilo Fernandes com o elenco sub-20 do Bahia Crédito: Divulgação/ECB

O ex-goleiro Danilo Fernandes voltou ao Bahia, agora fora de campo, para assumir a função de coordenador de transição entre a base e o futebol profissional. A apresentação aconteceu na tarde desta terça-feira (27) diante do elenco Sub-20, com o objetivo de fortalecer o processo de formação dos atletas mais próximos de integrar o grupo principal.

Na apresentação aos jovens atletas, Danilo destacou o significado de mudar de lado: “Foi muito especial. Oficialmente, minha primeira palestra como funcionário com os atletas. Só de pensar que, há menos de um mês, eu estava sentado do outro lado e hoje sou eu quem conversa com eles e pode transmitir um pouco do meu conhecimento como ex-atleta, é algo muito marcante”, disse. Ele admitiu ter sentido ansiedade no primeiro discurso, mas ressaltou a importância da troca de experiência: “Acredito que consegui passar uma boa mensagem e, principalmente, mostrar que, juntos, faremos o clube crescer cada vez mais”.

A nova função coloca Danilo como um elo entre as categorias de base e o futebol profissional. Ele atuará de forma integrada com o diretor executivo do futebol profissional, Cadu Santoro, com o treinador Rogério Ceni, com o diretor executivo da base, Marcelo Teixeira, e com o coordenador técnico metodológico da base, Guilherme Torres. O trabalho inclui acompanhamento diário de treinos e jogos, participação em atividades do elenco principal e presença nas discussões sobre o momento certo de cada atleta subir de categoria.

Danilo também compartilhou sobre os desafios e aprendizados da nova rotina: “O início neste novo cargo é uma loucura, com muita informação e muitas conversas. Todos os funcionários têm me ajudado muito e sido extremamente solícitos em esclarecer minhas dúvidas. Estou aprendendo bastante, muito feliz e motivado para ajudar o clube de uma nova maneira, com a mesma dedicação e o mesmo amor que tive quando o representava dentro de campo”.

A proposta do Bahia com a criação do cargo é oferecer um caminho mais estruturado e próximo para que os Pivetes de Aço cheguem preparados ao futebol profissional, fortalecendo a formação de talentos e a integração entre as equipes de base e o time principal.