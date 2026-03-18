FUTEBOL

Bahia lança vendas de novo uniforme em lojas com preços de até R$ 600

Modelo será usado pela primeira vez em jogo na Fonte Nova contra Bragatino

Wendel de Novais

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:56

Nova camisa do Bahia custa até R$ 600 Crédito: Divulgação

O Esporte Clube Bahia lançou, nesta quarta-feira (18), o novo uniforme principal para a temporada 2026, com preços que chegam a R$ 599,99. Produzido em parceria com a PUMA, o modelo branco chega sob o conceito “A Voz do Campeão” e celebra a trajetória vencedora do clube.

A nova camisa já está à venda desde as 8h, nas lojas oficiais e no site do clube, além dos canais da fornecedora. A versão “Jogador”, igual à utilizada pelos atletas, custa R$ 599,99 e está disponível no modelo masculino adulto. Já a versão “Torcedor” sai por R$ 369,99, com opções masculinas e femininas, enquanto o modelo infantil é comercializado por R$ 329,99.

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O lançamento também integra as comemorações pelos 95 anos de fundação do Bahia, destacando a história do clube e sua identidade como um dos times mais tradicionais do país.