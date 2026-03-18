Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia lança vendas de novo uniforme em lojas com preços de até R$ 600

Modelo será usado pela primeira vez em jogo na Fonte Nova contra Bragatino

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:56

Nova camisa do Bahia custa até R$ 600
Nova camisa do Bahia custa até R$ 600 Crédito: Divulgação

O Esporte Clube Bahia lançou, nesta quarta-feira (18), o novo uniforme principal para a temporada 2026, com preços que chegam a R$ 599,99. Produzido em parceria com a PUMA, o modelo branco chega sob o conceito “A Voz do Campeão” e celebra a trajetória vencedora do clube.

A nova camisa já está à venda desde as 8h, nas lojas oficiais e no site do clube, além dos canais da fornecedora. A versão “Jogador”, igual à utilizada pelos atletas, custa R$ 599,99 e está disponível no modelo masculino adulto. Já a versão “Torcedor” sai por R$ 369,99, com opções masculinas e femininas, enquanto o modelo infantil é comercializado por R$ 329,99.

Nova camisa do Bahia custa até R$ 600

Nova camisa do Bahia custa até R$ 600 por Divulgação
Nova camisa do Bahia custa até R$ 600 por Divulgação
Nova camisa do Bahia custa até R$ 600 por Divulgação
Nova camisa do Bahia custa até R$ 600 por Divulgação
Nova camisa do Bahia custa até R$ 600 por Divulgação
1 de 5
Nova camisa do Bahia custa até R$ 600 por Divulgação

O lançamento também integra as comemorações pelos 95 anos de fundação do Bahia, destacando a história do clube e sua identidade como um dos times mais tradicionais do país.

A estreia do novo uniforme acontece ainda nesta quarta-feira (18), na partida contra o RB Bragantino, às 19h, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia mais

Imagem - Bahia lança uniforme para a temporada 2026 com homenagem aos 95 anos do clube; veja fotos

Bahia lança uniforme para a temporada 2026 com homenagem aos 95 anos do clube; veja fotos

Imagem - Bahia x RB Bragantino: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x RB Bragantino: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Imagem - 100% como visitante e melhor início na Série A: Bahia começa Brasileirão em alta

100% como visitante e melhor início na Série A: Bahia começa Brasileirão em alta

Tags:

Bahia Lojas Preço Novo Uniforme

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Ceni vê bom jogo do Bahia contra o Bragantino, mas lamenta pontaria: 'Criamos mais do que convertemos'

Ceni vê bom jogo do Bahia contra o Bragantino, mas lamenta pontaria: 'Criamos mais do que convertemos'
Imagem - Erick celebra primeiro triunfo do Bahia em casa no Brasileirão: 'Confirmar a boa fase'

Erick celebra primeiro triunfo do Bahia em casa no Brasileirão: 'Confirmar a boa fase'

MAIS LIDAS

Imagem - Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas
01

Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas

Imagem - Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas
02

Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas

Imagem - Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste
03

Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste

Imagem - Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais
04

Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais