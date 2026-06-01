LIGAMENTO DO JOELHO

Jogador que mudou nacionalidade para disputar Copa do Mundo sofre lesão grave e fica fora do torneio

Atacante de 22 anos sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior durante final entre Tigres e Toluca

Wendel de Novais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 11:05

Marcelo Flores teve lesão grave no joelho Crédito: Reprodução/Instagram

Marcelo Flores não disputará a Copa do Mundo de 2026 pela seleção do Canadá. O meia-atacante de 22 anos sofreu uma grave lesão no joelho direito durante a final da Copa dos Campeões da Concacaf, entre Tigres e Toluca, e ficará afastado dos gramados por um longo período.

O problema aconteceu no sábado (30), quando Flores entrou no segundo tempo da decisão. Aos 75 minutos, durante uma jogada ofensiva dentro da área adversária, a perna do jogador ficou presa no gramado. Sem conseguir apoiar o membro lesionado, ele precisou deixar o campo imediatamente.

Em comunicado divulgado neste domingo (31), o Tigres confirmou a gravidade da contusão. "Marcelo Flores sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito", informou o clube mexicano. A equipe também anunciou que o atleta "será submetido a uma cirurgia nos próximos dias".

Marcelo Flores teve lesão grave no joelho 1 de 12

A lesão encerra de forma precoce o sonho do jogador de disputar a Copa do Mundo pelo Canadá. Na última sexta-feira, Flores havia sido incluído na lista final de 26 atletas convocados pelo técnico Jesse Marsch para o torneio.

A convocação ganhou repercussão por causa da trajetória internacional do atleta. Nascido no Canadá, mas com forte ligação com o futebol mexicano, Flores decidiu defender a seleção canadense após não ser chamado pelo técnico do México, Javier Aguirre. Sua estreia oficial ocorreu em 28 de março, diante da Finlândia, e a convocação para a Copa veio depois de apenas duas partidas pela equipe nacional.

Abalado, o jogador se manifestou nas redes sociais após receber o diagnóstico. Segundo ele, este é um dos momentos mais difíceis da carreira. "Agradeço muito a preocupação de vocês. Voltarei mais forte", escreveu.

A notícia também provocou reação imediata na seleção canadense. Do centro de treinamento da equipe, Jesse Marsch lamentou a perda do atleta e revelou ter conversado com ele logo após a confirmação da lesão.

"Estamos devastados", afirmou o treinador. "Todos os nossos corações estão com ele", completou, destacando que os companheiros de seleção acompanham de perto a recuperação do jogador.