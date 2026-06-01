FUTEBOL

Faz o Pix, Fifa! Veja quanto os clubes vão receber por cada jogador convocado para a Copa de 2026

Com repasse recorde de R$ 1,8 bilhão, entidade vai compensar equipes que cederem atletas para o Mundial

Carol Neves

Publicado em 1 de junho de 2026 às 09:22

A taça da Copa do Mundo e a bola Crédito: Divulgação/Adidas

A aproximação da Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho na Cidade do México, movimenta não apenas a expectativa dos torcedores, mas também as contas dos clubes de futebol. A Fifa confirmou que destinará US$ 355 milhões, o equivalente a cerca de R$ 1,8 bilhão, ao Programa de Benefícios aos Clubes (CBP), mecanismo criado para compensar as equipes que cedem jogadores às seleções nacionais.

O valor representa um aumento expressivo em relação ao Mundial do Catar, em 2022, quando foram distribuídos US$ 209 milhões. Apesar de o montante total já estar definido, ainda não se sabe exatamente quanto cada clube receberá por atleta convocado.

Craques que podem disputar sua última Copa do Mundo em 2026 1 de 11

O sistema adotado pela Fifa é baseado em diárias pagas pelos dias em que o jogador permanece à disposição de sua seleção. A projeção inicial indica um pagamento de aproximadamente US$ 11 mil por dia, cerca de R$ 55 mil, para cada atleta convocado.

Nesse cálculo entram não apenas os jogos da Copa do Mundo, mas também o período oficial de preparação das seleções antes do início do torneio.

Mesmo nos casos em que uma seleção seja eliminada ainda na fase de grupos, a expectativa é que o clube ligado ao jogador receba uma quantia mínima próxima de US$ 250 mil, ou cerca de R$ 1,25 milhão. Já as equipes que tiverem atletas presentes na decisão marcada para 19 de julho podem arrecadar perto de US$ 390 mil por jogador.

A distribuição, porém, não beneficia exclusivamente o clube atual do atleta. A Fifa considera o histórico de registros do jogador e reparte os recursos proporcionalmente entre todas as equipes pelas quais ele passou nos dois anos anteriores à Copa.

Uma das razões para a indefinição sobre o valor exato por clube está na mudança das regras do programa para a edição de 2026. Pela primeira vez, as Eliminatórias passaram a integrar oficialmente o sistema de compensação financeira da entidade. Com isso, os clubes que liberaram jogadores para partidas classificatórias também terão participação no repasse.

Outro fator que influencia a conta é a ampliação do torneio. A próxima Copa será a maior da história, com 48 seleções participantes, contra as 32 das edições anteriores. O número de jogadores envolvidos saltará de 837 para 1.248 atletas.