TRAJETÓRIA DE SUCESSO

Filho de pioneiro do mercado financeiro, João Fonseca já acumula fortuna de mais de R$ 16 milhões no tênis

Pai do tenista fundou uma das primeiras gestoras independentes do Brasil, que hoje administra cerca de R$ 2,5 bilhões

Carol Neves

Publicado em 1 de junho de 2026 às 08:27

João Fonseca no Masters 1.000 Crédito: Divulgação/ATP

A campanha histórica de João Fonseca em Roland Garros não apenas consolidou o brasileiro como uma das maiores promessas do tênis mundial, mas também despertou a curiosidade sobre sua trajetória fora das quadras. Aos 19 anos, o carioca alcançou resultados inéditos para sua carreira, derrotou o sérvio Novak Djokovic no torneio francês e garantiu vaga entre os melhores da competição, ampliando sua projeção internacional e sua fortuna acumulada no circuito.

O sucesso dentro das quadras também tem se refletido nas finanças de João Fonseca. Segundo a ATP, o tenista brasileiro já recebeu mais de US$ 3,3 milhões em premiações oficiais ao longo da carreira profissional, o equivalente a cerca de R$ 16,8 milhões antes do início de Roland Garros. Os números levam em conta apenas os valores pagos pelos torneios disputados e não incluem ganhos com patrocinadores, que costumam representar uma parcela importante da renda dos principais atletas do circuito.

João Fonseca é destaque brasileiro no tênis 1 de 16

A campanha em Paris também elevou significativamente esse valor. Apenas por chegar às oitavas de final, o brasileiro assegurou 285 mil euros, cerca de R$ 1,7 milhão. Com a classificação para as quartas de final, garantiu uma premiação de aproximadamente R$ 2,7 milhões. Caso avance ainda mais na competição, os valores podem crescer substancialmente. O campeão do torneio recebe 2,8 milhões de euros, enquanto o vice-campeão fica com 1,4 milhão de euros.

Primeiro brasileiro a atingir as quartas de final de Roland Garros desde Gustavo Kuerten, em 2004, João não esconde a admiração pelo tricampeão do torneio. Após uma de suas vitórias em Paris, fez questão de homenagear o ex-tenista.

"Um ídolo para o nosso esporte, para o nosso país. Pelo seu carisma, pela forma como ele é, pela humildade que demonstra. Ele estava presente na minha primeira vez em Roland Garros, na minha primeira partida como juvenil, e é um prazer tê-lo aqui. É um prazer vencer um adversário tão difícil na frente dele. Estou muito feliz", afirmou.

Família une mercado financeiro e tradição esportiva

A história de João Fonseca também chama atenção pela influência familiar. Seu pai, Christiano Fonseca Filho, conhecido como Crico, é um dos nomes pioneiros da indústria de investimentos no Brasil. Em 1988, ele fundou a Investidor Profissional (IP), considerada a primeira gestora independente de recursos do país.

A empresa surgiu inicialmente como consultoria e, anos depois, passou a administrar fundos de investimento. Atualmente, a IP administra cerca de R$ 2,5 bilhões em recursos e mantém Christiano como principal acionista e conselheiro da gestora.

O empresário teve papel decisivo na carreira do filho. Foi ele quem financiou a estrutura necessária para que João seguisse o caminho do profissionalismo no tênis, incluindo treinamentos, viagens e equipe técnica. Em 2024, o jovem optou por iniciar sua trajetória definitiva no circuito profissional em vez de seguir para uma universidade dos Estados Unidos.

Do lado materno, João herdou a ligação com o esporte. Sua mãe, Roberta Fonseca, teve carreira no vôlei. Ela iniciou a trajetória nas categorias de base do Flamengo na década de 1980 e chegou a atuar ao lado de atletas que marcaram época na modalidade, como Dulce Thompson e Karin, medalhista olímpica em Sydney-2000.

Mesmo após encerrar a carreira competitiva, Roberta permaneceu ativa no esporte e integrou equipes de vôlei master no Rio de Janeiro. Em entrevista à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), ela contou que a rotina acompanhando o filho em torneios ajudou a despertar novamente sua paixão pelas quadras.

"No início, o João jogava futebol. Mas depois mudou para o tênis. Viajamos juntos o Brasil inteiro para competições. Estar com o João nos torneios e ver tantos jogos dele fez com que eu voltasse a praticar o tênis depois de muitos anos afastada", relatou.

Ascensão meteórica

Nascido em 21 de agosto de 2006, no Rio de Janeiro, João Fonseca começou a jogar tênis aos quatro anos. Os primeiros contatos com o esporte aconteceram nas quadras do Rio de Janeiro Country Club, onde costumava ir acompanhado da mãe.

Antes de chegar ao circuito profissional, construiu uma trajetória vitoriosa nas categorias de base. Em 2022, liderou o Brasil na conquista da Copa Davis Juvenil. No ano seguinte, venceu o US Open juvenil e alcançou o posto de número 1 do mundo entre os juvenis.