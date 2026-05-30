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Namorada de João Fonseca vira alvo de fãs após vitória histórica do tenista sobre Djokovic

Estudante e modelo mantém relacionamento discreto com a principal promessa do tênis brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 15:30

João Fonseca e Manu Noronha são namorados
João Fonseca e Manu Noronha são namorados Crédito: Reprodução

A vitória histórica de João Fonseca sobre Novak Djokovic em Roland Garros não movimentou apenas o mundo do esporte. Após a classificação do brasileiro para as oitavas de final do torneio francês, muitos fãs passaram a procurar informações sobre a namorada do tenista, a estudante e modelo Manu Noronha.

Discreta nas redes sociais, a jovem viu seu perfil receber uma enxurrada de comentários depois do triunfo do atleta de 19 anos sobre o sérvio de 39 anos em uma partida que durou mais de quatro horas.

João Fonseca e Manu Noronha são namorados

João Fonseca e Manu Noronha são namorados por Reprodução
João Fonseca e Manu Noronha são namorados por Reprodução
João Fonseca e Manu Noronha são namorados por Reprodução
João Fonseca e Manu Noronha são namorados por Reprodução
João Fonseca e Manu Noronha são namorados por Reprodução
João Fonseca e Manu Noronha são namorados por Reprodução
João Fonseca e Manu Noronha são namorados por Reprodução
João Fonseca e Manu Noronha são namorados por Reprodução
João Fonseca e Manu Noronha são namorados por Reprodução
João Fonseca e Manu Noronha são namorados por Reprodução
João Fonseca e Manu Noronha são namorados por Reprodução
João Fonseca e Manu Noronha são namorados por Reprodução
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João Fonseca e Manu Noronha são namorados por Reprodução

Com pouco mais de 8 mil seguidores no Instagram, Manu costuma compartilhar poucos detalhes da vida pessoal. Ainda assim, os internautas invadiram suas publicações após a vitória de João.

"Parabéns!", "Jogamos muito hoje", "Eitaaaa mas o nosso menino passa bem" e "A maior gata" foram algumas das mensagens deixadas pelos seguidores.

O relacionamento entre os dois começou ainda na adolescência. João e Manu estudaram juntos na Escola Americana, tradicional instituição de ensino do Rio de Janeiro. Durante o ensino médio, o tenista decidiu focar integralmente na carreira esportiva e concluiu os estudos por meio de um programa internacional à distância.

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Já Manu seguiu o caminho acadêmico. Depois de concluir os estudos, passou um período no exterior e atualmente cursa Marketing na Fundação Getulio Vargas (FGV).

Além da faculdade, ela também investe na carreira de modelo. A jovem já participou de campanhas para marcas como Maria Filó, Oh Boy e Zinzane.

Embora mantenham a relação longe dos holofotes, João Fonseca costuma deixar elogios em algumas publicações da namorada, demonstrando apoio à companheira.

Enquanto o brasileiro segue fazendo história nas quadras e chamando atenção do mundo do tênis, Manu também acabou entrando no radar dos fãs, curiosos para conhecer quem acompanha de perto a trajetória da maior promessa do esporte nacional na atualidade.

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