Mãe de Isis Valverde volta a atuar após vencer câncer e ganha papel em projeto da filha

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Fernanda Varela
Publicado em 30 de maio de 2026 às 16:30
Após celebrar a remissão de um câncer de mama diagnosticado em 2024, Rosalba Nable está prestes a realizar outro sonho. A mãe de Isis Valverde voltará a atuar e dividirá a cena com a própria filha em um novo projeto teatral.
Aos 62 anos, Rosalba foi convidada por Isis para integrar o elenco de "Hilda Furacão", espetáculo que está sendo produzido pela atriz e tem estreia prevista para o próximo ano.
Isis Valverde e a mãe, Rosalba Nable
Além de produzir a montagem, Isis também interpretará a protagonista da história, personagem eternizada por Ana Paula Arósio na minissérie exibida pela Globo em 1998.
Baseada no romance de Roberto Drummond, a trama acompanha a trajetória de Hilda Maia Valentim, jovem da elite de Belo Horizonte que abandona a vida confortável para viver na zona boêmia da cidade, tornando-se símbolo de liberdade e ousadia feminina.
O retorno aos palcos tem um significado especial para Rosalba. Antes de se dedicar a outras atividades, ela atuou no teatro e foi justamente a responsável por apresentar a filha ao universo artístico ainda na infância.
A nova fase acontece após um período delicado marcado pelo tratamento contra o câncer de mama. Nos últimos meses, Rosalba comemorou a remissão da doença e chegou a viajar para a Itália ao lado da família para celebrar o momento.
Agora, além da recuperação da saúde, ela se prepara para retomar uma antiga paixão e compartilhar o palco com a filha em um dos projetos mais importantes da carreira de Isis Valverde.