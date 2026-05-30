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Mãe de Isis Valverde volta a atuar após vencer câncer e ganha papel em projeto da filha

Rosalba Nable fará parte do elenco de "Hilda Furacão", espetáculo produzido e estrelado por Isis

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 16:30

Isis Valverde e a mãe, Rosalba Nable
Isis Valverde e a mãe, Rosalba Nable Crédito: Reprodução

Após celebrar a remissão de um câncer de mama diagnosticado em 2024, Rosalba Nable está prestes a realizar outro sonho. A mãe de Isis Valverde voltará a atuar e dividirá a cena com a própria filha em um novo projeto teatral.

Aos 62 anos, Rosalba foi convidada por Isis para integrar o elenco de "Hilda Furacão", espetáculo que está sendo produzido pela atriz e tem estreia prevista para o próximo ano.

Isis Valverde e a mãe, Rosalba Nable

Isis Valverde e a mãe, Rosalba Nable por Reprodução
Isis Valverde e a mãe, Rosalba Nable por Reprodução
Isis Valverde e a mãe, Rosalba Nable por Reprodução
Isis Valverde e a mãe, Rosalba Nable por Reprodução
Isis Valverde e a mãe, Rosalba Nable por Reprodução
Isis Valverde e a mãe, Rosalba Nable por Reprodução
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Isis Valverde e a mãe, Rosalba Nable por Reprodução

Além de produzir a montagem, Isis também interpretará a protagonista da história, personagem eternizada por Ana Paula Arósio na minissérie exibida pela Globo em 1998.

Baseada no romance de Roberto Drummond, a trama acompanha a trajetória de Hilda Maia Valentim, jovem da elite de Belo Horizonte que abandona a vida confortável para viver na zona boêmia da cidade, tornando-se símbolo de liberdade e ousadia feminina.

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O retorno aos palcos tem um significado especial para Rosalba. Antes de se dedicar a outras atividades, ela atuou no teatro e foi justamente a responsável por apresentar a filha ao universo artístico ainda na infância.

A nova fase acontece após um período delicado marcado pelo tratamento contra o câncer de mama. Nos últimos meses, Rosalba comemorou a remissão da doença e chegou a viajar para a Itália ao lado da família para celebrar o momento.

Agora, além da recuperação da saúde, ela se prepara para retomar uma antiga paixão e compartilhar o palco com a filha em um dos projetos mais importantes da carreira de Isis Valverde.

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