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Roberto Justus expõe hábito íntimo e curioso da esposa quando está preocupada

Empresário revelou comportamento inusitado de Ana Paula Siebert em momentos de ansiedade dentro de casa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 17:03

Vicky é filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus
Vicky é filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus Crédito: Reprodução

Um hábito pouco conhecido de Ana Paula Siebert chamou atenção após ser revelado por Roberto Justus. Segundo o empresário, a influenciadora costuma repetir um comportamento bastante específico quando está preocupada ou enfrentando momentos de ansiedade.

De acordo com o relato, Ana Paula costuma se isolar no closet da suíte do casal e sentar no chão. É nesse momento que ela passa a mexer no dedão do pé, gesto que, segundo Justus, se tornou um sinal claro de que algo não está bem.

Roberto Justus e Ana Paula Siebert

 Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
Vicky é filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
Vicky é filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
Vicky é filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
Vicky é filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
 Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
Roberto Justus, Vicky, Rafaella Justus e  Ana Paula Siebert  por Reprodução
 Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução
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 Ana Paula Siebert e Roberto Justus por Reprodução

O empresário contou que já reconhece a situação quando encontra a esposa dessa forma. "Fechou o tempo", costuma dizer ao vê-la sentada no closet.

Depois disso, ele prefere respeitar o espaço da companheira e aguardar que ela processe os sentimentos sozinha antes de retomar a conversa.

O episódio chamou atenção nas redes sociais por mostrar um lado mais íntimo da rotina do casal. Embora o comportamento pareça incomum para algumas pessoas, especialistas explicam que cada indivíduo desenvolve mecanismos próprios para lidar com situações de estresse, preocupação ou ansiedade.

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Enquanto algumas pessoas buscam conforto em alimentos, leituras, exercícios físicos ou conversas com amigos, outras criam pequenos rituais que ajudam a organizar os pensamentos e aliviar a tensão emocional.

No caso de Ana Paula Siebert, o hábito de se recolher ao closet e mexer no dedão do pé teria se tornado uma forma pessoal de lidar com momentos difíceis.

Casados desde 2015, Roberto Justus e Ana Paula costumam compartilhar parte da rotina familiar nas redes sociais, mas raramente expõem detalhes tão específicos do dia a dia do relacionamento.

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