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Roberto Justus expõe hábito íntimo e curioso da esposa quando está preocupada

Empresário revelou comportamento inusitado de Ana Paula Siebert em momentos de ansiedade dentro de casa

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 17:03

Vicky é filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus Crédito: Reprodução

Um hábito pouco conhecido de Ana Paula Siebert chamou atenção após ser revelado por Roberto Justus. Segundo o empresário, a influenciadora costuma repetir um comportamento bastante específico quando está preocupada ou enfrentando momentos de ansiedade.

De acordo com o relato, Ana Paula costuma se isolar no closet da suíte do casal e sentar no chão. É nesse momento que ela passa a mexer no dedão do pé, gesto que, segundo Justus, se tornou um sinal claro de que algo não está bem.

Roberto Justus e Ana Paula Siebert 1 de 8

O empresário contou que já reconhece a situação quando encontra a esposa dessa forma. "Fechou o tempo", costuma dizer ao vê-la sentada no closet.

Depois disso, ele prefere respeitar o espaço da companheira e aguardar que ela processe os sentimentos sozinha antes de retomar a conversa.

O episódio chamou atenção nas redes sociais por mostrar um lado mais íntimo da rotina do casal. Embora o comportamento pareça incomum para algumas pessoas, especialistas explicam que cada indivíduo desenvolve mecanismos próprios para lidar com situações de estresse, preocupação ou ansiedade.

Enquanto algumas pessoas buscam conforto em alimentos, leituras, exercícios físicos ou conversas com amigos, outras criam pequenos rituais que ajudam a organizar os pensamentos e aliviar a tensão emocional.

No caso de Ana Paula Siebert, o hábito de se recolher ao closet e mexer no dedão do pé teria se tornado uma forma pessoal de lidar com momentos difíceis.