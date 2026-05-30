ESTILO DE VIDA

Pilates ou musculação? A combinação dos dois pode ser melhor que escolher apenas um, mas não é de qualquer jeito

A combinação pode favorecer definição muscular, equilíbrio, mobilidade e menor risco de lesões durante os treinos



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 30 de maio de 2026 às 18:00

Pilates não substitui a progressão de carga, mas pode melhorar a base corporal necessária para treinar musculação com mais eficiência Crédito: Ilustração gerada por IA

Há quem entre na academia em busca de força e há quem procure o pilates para ganhar mobilidade, postura e controle do próprio corpo. Vistos separadamente, os dois treinos já têm funções conhecidas.

Combinados, porém, eles podem entregar um resultado mais completo: músculos mais preparados, movimentos mais seguros e um corpo menos vulnerável a sobrecargas.

Os segredos do pilates 1 de 17

A lógica é simples: enquanto a musculação trabalha força, resistência física, densidade óssea e ganho de massa muscular, o pilates entra por outro caminho, fortalecendo o core, refinando a consciência corporal e melhorando equilíbrio, flexibilidade e postura. Em vez de concorrerem, as duas práticas se complementam.

Segundo a fisioterapeuta e professora, Josi Araújo, essa união pode ampliar os resultados de definição e ganho de massa, além de favorecer um corpo mais funcional e com menor risco de lesões.

Força e controle

Cada modalidade exige o corpo de uma maneira diferente. No pilates, os exercícios têm baixo impacto e trabalham os músculos de forma isométrica e excêntrica. Isso ajuda na estabilidade, no alinhamento da coluna e no controle dos movimentos.

A musculação segue outra lógica. Pesos e equipamentos de resistência estimulam os músculos de forma concêntrica, processo importante para desenvolver força e hipertrofia.

Essa diferença explica por que a combinação pode funcionar bem. Um corpo mais estável, com abdômen fortalecido e boa mobilidade, tende a executar melhor exercícios com carga. Para quem treina musculação, isso significa mais eficiência e mais segurança.

Ganho de massa

Josi explica que o pilates ajuda a definir a musculatura já existente e também pode contribuir para o processo de hipertrofia dentro da musculação. O motivo está no papel do core, região central do corpo acionada em boa parte dos exercícios com peso.

“Um core forte é fundamental para a execução eficiente de exercícios de musculação, prevenindo lesões e melhorando a performance”, afirma a fisioterapeuta.

Ainda assim, o aumento de massa muscular depende principalmente da progressão de carga na musculação.

O pilates não substitui esse estímulo, mas melhora pontos que interferem diretamente no treino, como flexibilidade, mobilidade e amplitude de movimento.

Com mais liberdade articular e melhor controle corporal, o praticante consegue realizar exercícios de musculação com mais qualidade, o que torna o treino mais eficiente.

Para aproximar as duas práticas, Josi recomenda movimentos de pilates voltados ao fortalecimento da coluna e do quadril. Essas regiões ajudam na sustentação do corpo e aparecem em vários exercícios de musculação.

The roll up

O the roll up tem como foco o fortalecimento abdominal e a mobilidade da coluna.

Para começar, a pessoa deve deitar de barriga para cima, com os braços elevados em direção ao teto, alinhados próximos às orelhas, e os pés em dorsiflexão. Durante a inspiração, a cabeça sobe e o olhar segue para frente e para baixo.

Na sequência, o tronco rola para cima e para frente, sempre com o abdômen ativado e a coluna desenhando uma curva em C. O movimento termina quando a cabeça se aproxima das pernas. Depois, o corpo retorna à posição inicial com controle.

The teaser

Mais desafiador, o the teaser trabalha o abdômen, o alinhamento da coluna e os flexores do quadril.

A posição inicial é sentada sobre os ísquios, com pernas unidas e ativas, tornozelos em dorsiflexão e mãos apoiadas ao lado dos quadris, com as palmas voltadas para baixo.

Em seguida, a cabeça desce até o queixo se aproximar do peito. O corpo começa a rolar para trás, vértebra por vértebra, enquanto as pernas sobem unidas, apontadas para frente e para cima.

Sem deixar a cabeça encostar no colchonete, os braços se elevam na direção dos pés. Depois, o tronco rola novamente para cima e para frente até formar um V, com o equilíbrio apoiado sobre os glúteos.

A orientação é repetir o movimento três vezes. Ao final, a descida deve ser lenta e controlada, até que cabeça e pernas encostem novamente no colchonete.