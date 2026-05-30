NA TORCIDA

Padre que batizou filho de Virginia e Zé Felipe fala sobre reconciliação do casal: 'Que bênção'

Religioso afirmou ter percebido sintonia entre os dois durante festa da filha do ex-casal

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 18:00

Padre diz torcer por casal Crédito: Reprodução

Os rumores sobre uma possível reconciliação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe ganharam mais um capítulo. Desta vez, quem comentou o assunto foi o padre Marcos Rogério, responsável pelo batizado de José Leonardo, filho caçula dos influenciadores.

Em entrevista ao Alô TV, o religioso revelou que torce para que o casal volte a ficar junto e destacou a importância da família. "Eu sou a favor da família, eu acho que a família é o maior dom, o maior presente", afirmou.

Virginia e Zé Felipe 1 de 12

O padre esteve presente na festa de aniversário de Maria Alice, filha mais velha de Virginia e Zé Felipe, e contou que percebeu uma boa convivência entre os dois durante a celebração. "Eu vi uma sintonia muito grande. Um carinho, um respeito que eles têm um pelo outro", declarou.

Segundo Marcos Rogério, uma eventual reconciliação seria algo positivo para a família. "E se for da vontade de Deus que eles voltem, que bênção que seria", disse.

O religioso, no entanto, fez questão de esclarecer que não possui qualquer informação sobre uma possível retomada do relacionamento. Ele afirmou que sua opinião é baseada em uma visão geral sobre a importância dos laços familiares. "Quando viralizou, as pessoas falavam: 'Ah, o padre já está confirmando que eles estão voltando'. Não. Eu falei para todos os casais", explicou.

Para ele, qualquer reconciliação precisa acontecer no momento certo. "Você tem que ser curado, tem que ser restaurado, tem que dar tempo. Até para você amadurecer, porque se for para voltar, tem que voltar com mais força e casar", acrescentou.