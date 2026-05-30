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Rodrigo Bocardi acerta com o SBT e vai comandar telejornal inédito na emissora

Jornalista voltará à televisão após deixar a Globo e assumirá faixa estratégica da programação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 11:54

Rodrigo Bocardi
Rodrigo Bocardi Crédito: Reprodução

Rodrigo Bocardi está de volta à televisão. Após meses longe das telinhas desde sua saída da Globo, o jornalista fechou contrato com o SBT e assumirá um novo programa jornalístico a partir de agosto.

Segundo informações divulgadas pelo TV Pop, Bocardi comandará uma atração exibida entre 18h30 e 19h45, faixa considerada estratégica pela emissora. O novo telejornal ocupará o espaço atualmente destinado ao Aqui Agora em São Paulo e em regiões onde não há programação local.

Rodrigo Bocardi

Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
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Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
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Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia
Rodrigo Bocardi comenta bastidores da saída da Globo e apresenta novo projeto no The Noite por Fotos: Lourival Ribeiro/SBT
Rodrigo Bocardi comenta bastidores da saída da Globo e apresenta novo projeto no The Noite por Fotos: Lourival Ribeiro/SBT
Rodrigo Bocardi comenta bastidores da saída da Globo e apresenta novo projeto no The Noite por Fotos: Lourival Ribeiro/SBT
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Rodrigo Bocardi por Reprodução/Instagram @wagnerbritofotografia

A contratação faz parte de uma reformulação que vem sendo planejada pelo SBT para fortalecer a audiência no fim da tarde e melhorar o desempenho de uma das faixas mais disputadas da televisão aberta.

Nos bastidores, a expectativa é que a chegada de Bocardi aumente a competitividade do horário e funcione como uma ponte para o SBT Brasil, exibido na sequência.

As negociações entre o jornalista e a emissora avançaram nos últimos meses. O projeto, porém, precisou levar em consideração a realização da Copa do Mundo de 2026, que ocupará parte da grade e exigirá ajustes na programação durante o período do torneio.

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Rodrigo Bocardi deixou a Globo no início de 2025, após anos à frente do Bom Dia São Paulo. Desde então, vinha mantendo discrição sobre os próximos passos da carreira.

Recentemente, em entrevista à LeoDias TV, o jornalista voltou a comentar sua saída da emissora carioca. "Nenhuma prova daquilo de que eu fui acusado foi apresentada. E eu tenho a tranquilidade de que isso não existe", afirmou.

Na mesma conversa, Bocardi também falou sobre o desgaste provocado pela rotina intensa das madrugadas após anos comandando o telejornal matinal.

Com o acerto, o jornalista inicia uma nova fase na carreira e passa a integrar uma das principais apostas do SBT para os próximos meses.

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