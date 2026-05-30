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Adeus, cerâmica branca: os pisos e revestimentos que criam ambientes integrados são nova tendência de 2026

Superfícies com este tipo de revestimento estão perdendo espaço graças a um detalhe que piora com o tempo

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 30 de maio de 2026 às 17:00

Opções contínuas se destacam para este ano
Opções contínuas se destacam para este ano Crédito: Pavel Morillo / Pexels

A cerâmica branca, comum em cozinhas, banheiros e áreas de serviço por muitos anos, começou a perder espaço nas reformas de 2026. A busca agora é por pisos mais acolhedores, fáceis de limpar e com menos rejunte aparente.

Microcimento, porcelanato acetinado e pedras em placas grandes aparecem entre as opções mais fortes. Esses materiais mudam o visual da casa, reduzem quebras no desenho do chão e ajudam a criar ambientes mais integrados.

Principais opções de revestimento contínuo

O porcelanato líquido é um acabamento à base de resina, conhecido pelo brilho intenso e pela superfície sem rejuntes. É uma boa opção porque deixa o piso contínuo, valoriza a iluminação e facilita a limpeza do ambiente por Curtis Adams / Pexels
O revestimento mineral texturizado é um acabamento aplicado em camadas, com aparência natural e superfície levemente irregular. É uma boa opção porque cria profundidade visual, disfarça pequenas marcas e combina com decoração neutra por Pavel Morillo / Pexels
O granilite, ou terrazzo, é um revestimento feito com fragmentos de pedra misturados a uma base cimentícia ou resinada. É uma boa opção porque une resistência, efeito decorativo e sensação de continuidade visual por Thới Nam Cao / Pexels
O piso vinílico é um revestimento flexível usado no chão, disponível em mantas, réguas ou placas. É uma boa opção porque traz conforto ao pisar, melhora o isolamento acústico e ajuda a unificar visualmente o apartamento por Max Vakhtbovych / Pexels
O mármore em grandes placas é um revestimento de pedra natural usado para criar superfícies amplas e sofisticadas. É uma boa opção porque reduz recortes visíveis, valoriza o ambiente e cria sensação de acabamento contínuo por Christian Ventura / Pexels
O piso autonivelante é um revestimento líquido que se espalha pela superfície e forma uma camada lisa depois da cura. É uma boa opção porque cria acabamento uniforme, facilita a manutenção e reduz divisões no piso por Max Vakhtbovych / Pexels
A resina epóxi é um revestimento contínuo aplicado sobre pisos para formar uma camada lisa, resistente e impermeável. É uma boa opção porque suporta limpeza frequente, tem boa durabilidade e cria visual moderno por Mohammed Alim / Pexels
O concreto polido é um piso contínuo feito a partir do próprio concreto tratado, lixado e finalizado. É uma boa opção porque oferece alta resistência, visual industrial e limpeza simples em ambientes de uso frequente por Fer ID / Pexels
O microcimento é um revestimento aplicado em camadas finas, com textura lisa e aparência semelhante ao cimento queimado. É uma boa opção porque cria continuidade visual, quase não tem emendas e funciona bem em cozinhas integradas por Pavel Morillo / Pexels
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O porcelanato líquido é um acabamento à base de resina, conhecido pelo brilho intenso e pela superfície sem rejuntes. É uma boa opção porque deixa o piso contínuo, valoriza a iluminação e facilita a limpeza do ambiente por Curtis Adams / Pexels

Por que a cerâmica branca perdeu força?

Apesar de geralmente ser uma das queridinhas para as reformas de interiores, ela está perdendo espaço. O motivo está no excesso de rejunte, no brilho frio e na aparência marcada por divisões que podem deixar o ambiente visualmente menor.

Com casas mais compactas e rotinas mais corridas, muita gente passou a preferir superfícies contínuas. Para contornar isso, a tendência são os materiais com menos emendas, principalmente em salas, cozinhas integradas e corredores.

Outro ponto importante é a manutenção. O rejunte claro costuma escurecer com o tempo, especialmente em áreas úmidas ou com muito movimento. Mesmo quando o piso está limpo, essas linhas podem passar a impressão de sujeira.

Rejuntes escurecem com facilidade e dão um aspecto ruim mesmo para as casas mais limpas
Rejuntes escurecem com facilidade e dão um aspecto ruim mesmo para as casas mais limpas Crédito: mas_hha / Pexels

Principais tendências de 2026

Entre as principais tendências de pisos para 2026, o microcimento aparece como uma das opções mais fortes. Ele cria uma superfície lisa, quase sem emendas, com visual moderno e boa integração entre sala, cozinha e varanda.

Além da estética, o microcimento facilita a limpeza diária porque reduz a presença de rejuntes aparentes, que costumam acumular poeira e resíduos. Tons como cimento, areia e bege também deixam a casa mais acolhedora.

Correlação entre cores e emoções, segundo o estudo

O vermelho aparece associado a emoções intensas, de alta ativação, podendo transmitir energia, força e tensão emocional por Jan van der Wolf / Pexels
O amarelo foi uma das cores mais associadas a alegria e emoções positivas de alta ativação por Max Vakhtbovych / Pexels
O laranja aparece ligado a emoções positivas e estimulantes, com sensação de energia, calor e movimento por Luk Sauvage / Pexels
O verde aparece ligado a emoções positivas e mais calmas, próximas de relaxamento e equilíbrio por Image Hunter / Pexels
O azul foi associado a emoções positivas de baixa ativação, embora também possa carregar associações com tristeza em parte da literatura por HONG SON / Pexels
O rosa aparece com associações positivas, especialmente ligadas a amor, suavidade e alegria por Monstera Production / Pexels
O roxo aparece associado a emoções de poder e controle, mas com leitura mais ambígua que as cores quentes claras por Imad Clicks / Pexels
O marrom aparece mais próximo de associações negativas, como tédio, tristeza e desgosto, dependendo do contexto visual por Ansar Muhammad / Pexels
O cinza foi associado a emoções negativas de baixa ativação, como cansaço, tédio e tristeza por O cinza foi associado a emoções negativas de baixa ativação, como cansaço, tédio e tristeza
O preto foi associado a emoções negativas e de alta ativação, incluindo medo, tristeza e tensão por Bilal Mansuri / Pexels
O verde-azulado aparece próximo das cores frias positivas, com associações de calma, contentamento e alívio por Alex Quezada / Pexels
O branco aparece ligado a emoções positivas e calmas, como alívio, esperança e relaxamento por Max Vakhtbovych / Pexels
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O vermelho aparece associado a emoções intensas, de alta ativação, podendo transmitir energia, força e tensão emocional por Jan van der Wolf / Pexels

O porcelanato acetinado é outra escolha em alta. Ele mantém a resistência dos pisos frios, mas troca o brilho intenso por um acabamento mais suave, natural e discreto, capaz de disfarçar melhor pequenas marcas do dia a dia.

Já as pedras naturais e os revestimentos que imitam pedra em placas grandes ajudam a ampliar visualmente os ambientes. Como têm menos cortes e divisões, criam uma leitura mais fluida, ideal para apartamentos pequenos e cozinhas abertas.

Tags:

Decoração de Ambientes Tendência Decoração

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