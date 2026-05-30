DECORAÇÃO DE INTERIORES

Adeus, cerâmica branca: os pisos e revestimentos que criam ambientes integrados são nova tendência de 2026

Superfícies com este tipo de revestimento estão perdendo espaço graças a um detalhe que piora com o tempo



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 30 de maio de 2026 às 17:00

Opções contínuas se destacam para este ano Crédito: Pavel Morillo / Pexels

A cerâmica branca, comum em cozinhas, banheiros e áreas de serviço por muitos anos, começou a perder espaço nas reformas de 2026. A busca agora é por pisos mais acolhedores, fáceis de limpar e com menos rejunte aparente.

Microcimento, porcelanato acetinado e pedras em placas grandes aparecem entre as opções mais fortes. Esses materiais mudam o visual da casa, reduzem quebras no desenho do chão e ajudam a criar ambientes mais integrados.

Principais opções de revestimento contínuo 1 de 9

Por que a cerâmica branca perdeu força?

Apesar de geralmente ser uma das queridinhas para as reformas de interiores, ela está perdendo espaço. O motivo está no excesso de rejunte, no brilho frio e na aparência marcada por divisões que podem deixar o ambiente visualmente menor.

Com casas mais compactas e rotinas mais corridas, muita gente passou a preferir superfícies contínuas. Para contornar isso, a tendência são os materiais com menos emendas, principalmente em salas, cozinhas integradas e corredores.

Outro ponto importante é a manutenção. O rejunte claro costuma escurecer com o tempo, especialmente em áreas úmidas ou com muito movimento. Mesmo quando o piso está limpo, essas linhas podem passar a impressão de sujeira.

Rejuntes escurecem com facilidade e dão um aspecto ruim mesmo para as casas mais limpas Crédito: mas_hha / Pexels

Principais tendências de 2026

Entre as principais tendências de pisos para 2026, o microcimento aparece como uma das opções mais fortes. Ele cria uma superfície lisa, quase sem emendas, com visual moderno e boa integração entre sala, cozinha e varanda.

Além da estética, o microcimento facilita a limpeza diária porque reduz a presença de rejuntes aparentes, que costumam acumular poeira e resíduos. Tons como cimento, areia e bege também deixam a casa mais acolhedora.

Correlação entre cores e emoções, segundo o estudo 1 de 12

O porcelanato acetinado é outra escolha em alta. Ele mantém a resistência dos pisos frios, mas troca o brilho intenso por um acabamento mais suave, natural e discreto, capaz de disfarçar melhor pequenas marcas do dia a dia.