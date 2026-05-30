Adeus, cerâmica branca: os pisos e revestimentos que criam ambientes integrados são nova tendência de 2026

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 30 de maio de 2026 às 17:00
A cerâmica branca, comum em cozinhas, banheiros e áreas de serviço por muitos anos, começou a perder espaço nas reformas de 2026. A busca agora é por pisos mais acolhedores, fáceis de limpar e com menos rejunte aparente.
Microcimento, porcelanato acetinado e pedras em placas grandes aparecem entre as opções mais fortes. Esses materiais mudam o visual da casa, reduzem quebras no desenho do chão e ajudam a criar ambientes mais integrados.
Principais opções de revestimento contínuo
Apesar de geralmente ser uma das queridinhas para as reformas de interiores, ela está perdendo espaço. O motivo está no excesso de rejunte, no brilho frio e na aparência marcada por divisões que podem deixar o ambiente visualmente menor.
Com casas mais compactas e rotinas mais corridas, muita gente passou a preferir superfícies contínuas. Para contornar isso, a tendência são os materiais com menos emendas, principalmente em salas, cozinhas integradas e corredores.
Outro ponto importante é a manutenção. O rejunte claro costuma escurecer com o tempo, especialmente em áreas úmidas ou com muito movimento. Mesmo quando o piso está limpo, essas linhas podem passar a impressão de sujeira.
Entre as principais tendências de pisos para 2026, o microcimento aparece como uma das opções mais fortes. Ele cria uma superfície lisa, quase sem emendas, com visual moderno e boa integração entre sala, cozinha e varanda.
Além da estética, o microcimento facilita a limpeza diária porque reduz a presença de rejuntes aparentes, que costumam acumular poeira e resíduos. Tons como cimento, areia e bege também deixam a casa mais acolhedora.
Correlação entre cores e emoções, segundo o estudo
O porcelanato acetinado é outra escolha em alta. Ele mantém a resistência dos pisos frios, mas troca o brilho intenso por um acabamento mais suave, natural e discreto, capaz de disfarçar melhor pequenas marcas do dia a dia.
Já as pedras naturais e os revestimentos que imitam pedra em placas grandes ajudam a ampliar visualmente os ambientes. Como têm menos cortes e divisões, criam uma leitura mais fluida, ideal para apartamentos pequenos e cozinhas abertas.