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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 30 de maio de 2026 às 15:15
Depois de Jurassic Park, o Tiranossauro rex entrou para o imaginário de uma geração inteira como um dos maiores predadores da terra. Porém, junto com toda essa fama, também veio uma piada: como um animal tão perigoso tem bracinhos tão pequenos?
Essa pergunta motivou uma pesquisa recente publicada na revista Proceedings of the Royal Society B, que analisou dados de mais de 82 espécies de dinossauros bípedes. A conclusão parece ser bem inusitada: esses animais usavam suas cabeças desproporcionalmente imensas para caçar.
Curiosidades sobre os T. rex
A equipe encontrou redução dos membros dianteiros em cinco grupos diferentes de terópodes, incluindo os tiranossaurídeos, família do Tyrannosaurus rex, além de abelissaurídeos, carcharodontossaurídeos, megalossaurídeos e ceratossaurídeos.
A característica foi observada como a mesma solução evolutiva surgiu em linhagens diferentes, separadas por milhões de anos. Todas essas espécies também compartilhavam crânios maiores em relação ao corpo, além de um sistema potente de mandíbulas.
O T. rex podia chegar perto de 12 metros de comprimento, tinha cerca de 60 dentes e uma mordida capaz de quebrar ossos. Diante disso, os braços perderam espaço no papel de capturar ou dominar presas.
Charlie Roger Schererautor principal do estudo e pesquisador da University College London em comunicado oficial
Segundo os autores, o tipo de presa dessa categoria de predadores era determinante para o sucesso dessa estratégia evolutiva. Sauropodes e outros herbívoros gigantes exigiam uma ofensiva brutal para que fossem finalizadas ou imobilizadas rapidamente.
Subsequentemente, nas espécies analisadas, indivíduos com os braços menores tiveram uma vantagem competitiva em relação àqueles com membros maiores. Graças à vantagem evolutiva, aos poucos toda a população dessas espécies adquiriu essa característica.
Outro estudo de 2022, publicado na revista Current Biology, também já analisou essa relação entre cabeça e braços, mas na espécie Meraxes gigas. Apesar de ser biologicamente distante do T. rex, ela possui a mesma convergência evolutiva que os tiranossauros.
Apesar do tamanho reduzido, os braços do animal não eram tão inúteis quanto parecem. O Museu de História Natural de Londres aponta que o uso desses membros ainda é tema de debate entre paleontólogos.
Uma das principais hipóteses é que os braços ajudavam o animal a se levantar após uma queda. Outra sugere uso durante a alimentação, especialmente em animais mais jovens, que tinham braços mais proporcionais ao corpo.