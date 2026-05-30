DINOSSAUROS

Pesquisadores descobrem por que os Tiranossauros Rex, maiores predadores da Terra, tinham bracinhos curtos e eram tão letais

Estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade de Cambridge e da Faculdade do Centro Leste (UCL)



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 30 de maio de 2026 às 15:15

Estrutura reduzida nos membros superiores também é vista em alguns parentes evolutivos modernos dos dinossauros, como os avestruzes e galinhas Crédito: Divulgação / IMDb

Depois de Jurassic Park, o Tiranossauro rex entrou para o imaginário de uma geração inteira como um dos maiores predadores da terra. Porém, junto com toda essa fama, também veio uma piada: como um animal tão perigoso tem bracinhos tão pequenos?

Essa pergunta motivou uma pesquisa recente publicada na revista Proceedings of the Royal Society B, que analisou dados de mais de 82 espécies de dinossauros bípedes. A conclusão parece ser bem inusitada: esses animais usavam suas cabeças desproporcionalmente imensas para caçar.

Curiosidades sobre os T. rex 1 de 10

Descobertas do estudo

A equipe encontrou redução dos membros dianteiros em cinco grupos diferentes de terópodes, incluindo os tiranossaurídeos, família do Tyrannosaurus rex, além de abelissaurídeos, carcharodontossaurídeos, megalossaurídeos e ceratossaurídeos.

Ou seja, os braços pequenos não eram uma adaptação isolada em uma única espécie e aparentavam ter alguma função prática Crédito: Andrew McAfee / Wikimedia Commons

A característica foi observada como a mesma solução evolutiva surgiu em linhagens diferentes, separadas por milhões de anos. Todas essas espécies também compartilhavam crânios maiores em relação ao corpo, além de um sistema potente de mandíbulas.

Cabeção pronto para o combate

O T. rex podia chegar perto de 12 metros de comprimento, tinha cerca de 60 dentes e uma mordida capaz de quebrar ossos. Diante disso, os braços perderam espaço no papel de capturar ou dominar presas.

A cabeça assumiu o lugar dos braços como método de ataque Charlie Roger Scherer autor principal do estudo e pesquisador da University College London em comunicado oficial

Segundo os autores, o tipo de presa dessa categoria de predadores era determinante para o sucesso dessa estratégia evolutiva. Sauropodes e outros herbívoros gigantes exigiam uma ofensiva brutal para que fossem finalizadas ou imobilizadas rapidamente.

Um crânio maior permite uma estrutura de mandíbula mais robusta e, consequentemente, uma mordida mais potente tanto para finalização da presa quanto para imobilização Crédito: Divulgação / IMDb

Subsequentemente, nas espécies analisadas, indivíduos com os braços menores tiveram uma vantagem competitiva em relação àqueles com membros maiores. Graças à vantagem evolutiva, aos poucos toda a população dessas espécies adquiriu essa característica.

Outro estudo de 2022, publicado na revista Current Biology, também já analisou essa relação entre cabeça e braços, mas na espécie Meraxes gigas. Apesar de ser biologicamente distante do T. rex, ela possui a mesma convergência evolutiva que os tiranossauros.

Dessa maneira, o estudo com o Meraxes gigas parece apontar para o mesmo caminho do estudo recente de sobreposição na função das mandíbulas Crédito: Carlos Papolio / Wikimedia Commons

Mas os braços eram inúteis?

Apesar do tamanho reduzido, os braços do animal não eram tão inúteis quanto parecem. O Museu de História Natural de Londres aponta que o uso desses membros ainda é tema de debate entre paleontólogos.