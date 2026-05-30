MÚSICA

DJ Tamy se apresenta em Salvador e fala sobre a conexão com a capital baiana: 'Existe alegria, intensidade e uma relação forte com a música'

Com quase duas décadas dedicadas à música, artista vem ampliando presença em grandes eventos pelo país

Heider Sacramento

Publicado em 30 de maio de 2026 às 14:37

DJ Tamy Crédito: Divulgação

DJ Tamy se apresenta em Salvador neste sábado (30) para tocar na Yolo Love Party + Africanize, evento que faz parte da Decade Tour e promete reunir música, pista cheia e muita troca entre artistas e público. Acostumada a passar por diferentes cidades do Brasil, a DJ conta que a relação com a capital baiana tem um significado especial justamente pela forma intensa como a cidade vive a música.

Para Tamy, tocar na cidade vai muito além da apresentação em si. Existe uma conexão com o público que, segundo ela, acontece de maneira muito natural. “Salvador sempre me recebe de um jeito muito especial. É uma cidade onde as pessoas vivem a música de verdade, se entregam, cantam, dançam e fazem você sentir essa energia o tempo inteiro. Sempre me sinto muito acolhida aqui.”

Com uma trajetória marcada pela mistura de referências e pela leitura de pista, DJ Tamy acredita que cada apresentação depende diretamente da troca construída durante a noite. E, para ela, o público baiano costuma tornar essa experiência ainda mais forte.“Eu acho que a melhor parte de tocar é justamente essa conexão que acontece ali na hora. A música aproxima as pessoas, cria memórias e muda totalmente o clima de um lugar. Em Salvador isso ganha uma força diferente porque o público participa junto, vibra junto.”

DJ Tamy 1 de 5

A apresentação na Yolo Love Party + Africanize acontece em um momento em que Tamy vem ampliando sua presença em eventos pelo país, construindo sets cada vez mais ligados à energia do público e à experiência coletiva da pista. “Cada lugar tem sua identidade, mas Salvador tem uma coisa muito única. Existe alegria, intensidade e uma relação muito forte com a música. Você sente isso desde o começo da noite.”

Animada para voltar à cidade, Tamy afirma que a expectativa é fazer uma apresentação leve, dançante e próxima do público. “Quero que seja uma noite divertida, com muita troca e muita música boa. Salvador tem essa energia de fazer tudo acontecer de forma muito espontânea, e isso deixa qualquer apresentação ainda mais especial.”