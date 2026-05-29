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Chrigor é internado pela terceira vez em menos de um ano e cancela shows no Sul do país

Ex-vocalista do Exaltasamba precisou suspender apresentações após ser hospitalizado para realizar exames e investigação médica

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de maio de 2026 às 22:09

Chrigor foi internado para realizar exames médicos e cancelou apresentações  Crédito: Reprodução

Os fãs de Chrigor receberam uma notícia preocupante nesta sexta-feira (29). O cantor foi internado e precisou cancelar os shows que faria neste fim de semana na região Sul do Brasil. A informação foi divulgada pela equipe do artista por meio de um comunicado oficial nas redes sociais.

Segundo a nota, o ex-vocalista do Exaltasamba está hospitalizado para a realização de exames médicos e deverá passar por uma endoscopia como parte da investigação do quadro de saúde. Até o momento, a equipe não revelou o diagnóstico nem os motivos que levaram à internação.

“O cantor está internado neste momento para realização de exames com necessidade de endoscopia para investigação”, informou a produção, acrescentando que novas atualizações serão divulgadas conforme houver informações da equipe médica.

Esta é a terceira vez que Chrigor é hospitalizado em menos de um ano. Em setembro de 2025, o artista ficou internado por cerca de dez dias. Já na virada de 2025 para 2026, precisou cancelar compromissos profissionais e permaneceu hospitalizado em Maceió até o início de janeiro.

Os motivos das internações anteriores também não foram divulgados publicamente, o que aumentou a preocupação dos admiradores do cantor nas redes sociais. Desde a publicação do comunicado, fãs passaram a enviar mensagens desejando pronta recuperação ao artista.

Com uma trajetória consolidada no samba e pagode, Chrigor ficou nacionalmente conhecido como uma das principais vozes do Exaltasamba e segue realizando apresentações pelo país. Por enquanto, não há previsão para o retorno aos palcos nem informações sobre o reagendamento dos shows cancelados.

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