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João Silva atualiza estado de saúde de Faustão e explica motivo da internação do apresentador

Filho do comunicador falou sobre o procedimento realizado por Fausto Silva e tranquilizou fãs após nova internação em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de maio de 2026 às 19:05

João Silva afirmou que Faustão passa bem e explicou que a internação  Crédito: Reprodução

João Silva voltou a comentar o estado de saúde de Fausto Silva após a recente internação do apresentador no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O filho do comunicador explicou que o procedimento realizado já estava programado e garantiu que o pai passa bem.

Segundo João, a internação aconteceu para a realização de um tratamento considerado de rotina dentro do acompanhamento médico que Faustão vem realizando desde os transplantes de coração e rim. A expectativa da equipe médica era de que o apresentador recebesse alta pouco tempo depois do procedimento.

A atualização tranquilizou admiradores do comunicador, que demonstraram preocupação nas redes sociais após a divulgação da internação. Nos últimos anos, Faustão tem mantido acompanhamento constante da saúde e reduzido suas aparições públicas.

Cobertura de luxo de Fausto Silva

Cobertura de luxo de Fausto Silva por Reprodução
Cobertura de luxo de Fausto Silva por Reprodução
Cobertura de luxo de Fausto Silva por Reprodução
Cobertura de luxo de Fausto Silva por Reprodução
Cobertura de luxo de Fausto Silva por Reprodução
Cobertura de luxo de Fausto Silva por Reprodução
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Cobertura de luxo de Fausto Silva por Reprodução

João destacou que o apresentador segue cercado pela família e recebendo toda a assistência necessária. O herdeiro também agradeceu as mensagens de carinho enviadas por fãs e amigos desde que a informação se tornou pública.

Aos 76 anos, Fausto Silva passou por um transplante de coração em 2023 e, meses depois, também realizou um transplante de rim. Desde então, o apresentador segue um protocolo rigoroso de cuidados médicos e monitoramento permanente.

Mesmo afastado da televisão, Faustão continua despertando o interesse do público e frequentemente recebe manifestações de apoio nas redes sociais sempre que surgem atualizações sobre seu estado de saúde.

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