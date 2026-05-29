João Silva atualiza estado de saúde de Faustão e explica motivo da internação do apresentador

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Heider Sacramento
Publicado em 29 de maio de 2026 às 19:05
João Silva voltou a comentar o estado de saúde de Fausto Silva após a recente internação do apresentador no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O filho do comunicador explicou que o procedimento realizado já estava programado e garantiu que o pai passa bem.
Segundo João, a internação aconteceu para a realização de um tratamento considerado de rotina dentro do acompanhamento médico que Faustão vem realizando desde os transplantes de coração e rim. A expectativa da equipe médica era de que o apresentador recebesse alta pouco tempo depois do procedimento.
A atualização tranquilizou admiradores do comunicador, que demonstraram preocupação nas redes sociais após a divulgação da internação. Nos últimos anos, Faustão tem mantido acompanhamento constante da saúde e reduzido suas aparições públicas.
Cobertura de luxo de Fausto Silva
João destacou que o apresentador segue cercado pela família e recebendo toda a assistência necessária. O herdeiro também agradeceu as mensagens de carinho enviadas por fãs e amigos desde que a informação se tornou pública.
Aos 76 anos, Fausto Silva passou por um transplante de coração em 2023 e, meses depois, também realizou um transplante de rim. Desde então, o apresentador segue um protocolo rigoroso de cuidados médicos e monitoramento permanente.
Mesmo afastado da televisão, Faustão continua despertando o interesse do público e frequentemente recebe manifestações de apoio nas redes sociais sempre que surgem atualizações sobre seu estado de saúde.