RECUPERAÇÃO

João Silva atualiza estado de saúde de Faustão e explica motivo da internação do apresentador

Filho do comunicador falou sobre o procedimento realizado por Fausto Silva e tranquilizou fãs após nova internação em São Paulo

Heider Sacramento

Publicado em 29 de maio de 2026 às 19:05

João Silva afirmou que Faustão passa bem e explicou que a internação Crédito: Reprodução

João Silva voltou a comentar o estado de saúde de Fausto Silva após a recente internação do apresentador no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O filho do comunicador explicou que o procedimento realizado já estava programado e garantiu que o pai passa bem.

Segundo João, a internação aconteceu para a realização de um tratamento considerado de rotina dentro do acompanhamento médico que Faustão vem realizando desde os transplantes de coração e rim. A expectativa da equipe médica era de que o apresentador recebesse alta pouco tempo depois do procedimento.

A atualização tranquilizou admiradores do comunicador, que demonstraram preocupação nas redes sociais após a divulgação da internação. Nos últimos anos, Faustão tem mantido acompanhamento constante da saúde e reduzido suas aparições públicas.

Cobertura de luxo de Fausto Silva 1 de 6

João destacou que o apresentador segue cercado pela família e recebendo toda a assistência necessária. O herdeiro também agradeceu as mensagens de carinho enviadas por fãs e amigos desde que a informação se tornou pública.

Aos 76 anos, Fausto Silva passou por um transplante de coração em 2023 e, meses depois, também realizou um transplante de rim. Desde então, o apresentador segue um protocolo rigoroso de cuidados médicos e monitoramento permanente.