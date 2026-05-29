Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator Luiz Fernando Guimarães de ‘Os Normais’ se declara para o marido: ‘Encontro de almas’

Ator e empresário Adriano Medeiros estão juntos há quase 30 anos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de maio de 2026 às 20:45

Família de Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros
Família de Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros Crédito: Divulgação

O ator Luiz Fernando Guimarães usou as redes sociais nesta sexta-feira (29) para homenagear o marido, o empresário Adriano Medeiros, que está celebrando mais um dia de vida. O casal vive um relacionamento há quase 30 anos.

“Hoje é o dia do meu grande parceiro da vida ?Com ele vivi meus melhores e piores momentos, e é exatamente assim que eu sempre imaginei que um relacionamento estável seria”, começou escrevendo Guimarães.

Família de Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros

Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros são casados há mais de 20 anos por Reprodução | Redes Sociais
Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros são casados há mais de 20 anos por Reprodução | Redes Sociais
Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros são casados há mais de 20 anos por Reprodução | Redes Sociais
Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros são casados há mais de 20 anos por Acervo Pessoal
Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros são casados há mais de 20 anos por Reprodução | Redes Sociais
Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros são casados há mais de 20 anos por Reprodução | Redes Sociais
1 de 6
Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros são casados há mais de 20 anos por Reprodução | Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Gracyanne Barbosa revela uso de Monjauro para secar: ‘Não tirou minha fome’

Gracyanne Barbosa revela uso de Monjauro para secar: ‘Não tirou minha fome’

Imagem - Ex-BBB Beatriz Reis é barrada em restaurante por usar fio dental e vestido transparente

Ex-BBB Beatriz Reis é barrada em restaurante por usar fio dental e vestido transparente

Imagem - Fãs ficam chocados com aparência de Rafael Nadal, ícone do tênis, em menos de dois anos de aposentadoria

Fãs ficam chocados com aparência de Rafael Nadal, ícone do tênis, em menos de dois anos de aposentadoria

O ator fez uma reflexão sobre os mais de 20 anos juntos. “Consigo perceber que nossa parceria foi um encontro de almas, que resultou no meu maior e melhor sonho já realizado, que é nossa família”, ressaltou.

“Adriano foi o alicerce para que pudéssemos concretizar nosso desejo de transbordar o amor que tínhamos um pelo outro, através dos nossos filhos! E hoje, sou um homem e pai realmente realizado por completo”, finalizou.

Tags:

Casal Aniversário Homenagem

Mais recentes

Imagem - Galã do Prime Video quis doar rim para amigo e acionou rede que salvou sete vidas; saiba quem é

Galã do Prime Video quis doar rim para amigo e acionou rede que salvou sete vidas; saiba quem é
Imagem - Após polêmica com Zé Felipe, Virginia confirma que levará os filhos para a Copa do Mundo nos EUA

Após polêmica com Zé Felipe, Virginia confirma que levará os filhos para a Copa do Mundo nos EUA
Imagem - Gracyanne Barbosa revela uso de Monjauro para secar: ‘Não tirou minha fome’

Gracyanne Barbosa revela uso de Monjauro para secar: ‘Não tirou minha fome’