AMOR

Ator Luiz Fernando Guimarães de ‘Os Normais’ se declara para o marido: ‘Encontro de almas’

Ator e empresário Adriano Medeiros estão juntos há quase 30 anos

Felipe Sena

Publicado em 29 de maio de 2026 às 20:45

Família de Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros Crédito: Divulgação

O ator Luiz Fernando Guimarães usou as redes sociais nesta sexta-feira (29) para homenagear o marido, o empresário Adriano Medeiros, que está celebrando mais um dia de vida. O casal vive um relacionamento há quase 30 anos.

“Hoje é o dia do meu grande parceiro da vida ?Com ele vivi meus melhores e piores momentos, e é exatamente assim que eu sempre imaginei que um relacionamento estável seria”, começou escrevendo Guimarães.

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O ator fez uma reflexão sobre os mais de 20 anos juntos. “Consigo perceber que nossa parceria foi um encontro de almas, que resultou no meu maior e melhor sonho já realizado, que é nossa família”, ressaltou.