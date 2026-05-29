Ator Luiz Fernando Guimarães de ‘Os Normais’ se declara para o marido: ‘Encontro de almas’

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Felipe Sena
Publicado em 29 de maio de 2026 às 20:45
O ator Luiz Fernando Guimarães usou as redes sociais nesta sexta-feira (29) para homenagear o marido, o empresário Adriano Medeiros, que está celebrando mais um dia de vida. O casal vive um relacionamento há quase 30 anos.
“Hoje é o dia do meu grande parceiro da vida ?Com ele vivi meus melhores e piores momentos, e é exatamente assim que eu sempre imaginei que um relacionamento estável seria”, começou escrevendo Guimarães.
Família de Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros
O ator fez uma reflexão sobre os mais de 20 anos juntos. “Consigo perceber que nossa parceria foi um encontro de almas, que resultou no meu maior e melhor sonho já realizado, que é nossa família”, ressaltou.
“Adriano foi o alicerce para que pudéssemos concretizar nosso desejo de transbordar o amor que tínhamos um pelo outro, através dos nossos filhos! E hoje, sou um homem e pai realmente realizado por completo”, finalizou.