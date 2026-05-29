MUDANÇA

Fãs ficam chocados com aparência de Rafael Nadal, ícone do tênis, em menos de dois anos de aposentadoria

Tenista posou ao lado de Roger Federer e físico do atleta chamou atenção de fãs

Felipe Sena

Publicado em 29 de maio de 2026 às 17:28

Rafael Nadal e Roger Federer Crédito: Reprodução (Instagram | Imdb)

Rafael Nadal e Roger Federer, dois dos maiores tenistas do mundo, posaram juntos em uma foto nas redes sociais.

O registro compartilhado por Roger chamou atenção nas redes sociais por causa do físico de Rafael Nadar, que em menos de dois anos de aposentadoria, apareceu mais magro e com menor percentual de músculos, o que preocupou fãs do ex-atleta.

Rafael Nadal 1 de 9

O espanhol, de 39 anos, publicou o clique em seu Instagram e celebrou o encontro com o suíço, de 44. “Olha quem eu encontrei em Madrid!”, escreveu na legenda da publicação.

Não demorou muito para fãs de Nadal apontarem mudanças em seu físico, diferente de Federer que não deixou muito de seu físico atual à mostra na imagem, ao posar de jaqueta e calça comprida. Nadal aparece de camisa e bermuda.

“O que aconteceu com o Rafa?”, perguntou um, adicionando um emoji triste. “Ele está apenas envelhecendo como todo mundo”, respondeu outro. “Jamais imaginei que um dia veria o Nadal perder toda a sua massa muscular”, comentou um terceiro.

“Nadal parecia mais magro, parece que perdeu massa muscular e está até mais magro que Federer”, observou outro. Outros ainda enalteceram as duas lendas do esporte e os defenderam. “Quando alguém se aposenta depois de ser atleta profissional, seu corpo não tem mais aparência típica de atletas profissionais, pois não dedicam todo o seu tempo à carreira de atleta. Não é complicado entender”.

Vencedor de 22 Grand Slam, Rafa Nadal começou a carreira profissional em 2001 e se aposentou em novembro de 2024. Federer, por sua vez, pendurou a raquete em 2022 após se profissionalizar em 1998.