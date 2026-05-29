Ana Castela posta foto abraçada com homem misterioso e levanta rumores de novo namoro

Felipe Sena
Publicado em 29 de maio de 2026 às 16:30
A cantora Ana Castela chamou atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (29) ao compartilhar uma foto abraçada com um homem misterioso.
O registro repercutiu nas redes sociais e levantou rumores sobre um possível relacionamento da artista.
Vale lembrar que Ana Castela teve um breve relacionamento com o cantor Zé Felipe que durou dois meses.
Apesar dos rumores, a cena parte do videoclipe da música “É que eu não te esqueci”, divulgado nesta sexta com o lançamento do novo projeto musical da cantora.
A faixa integra o álbum “Fire arena”, promovido por Ana Castela na noite de quarta-feira (27). O trabalho marca o quinto álbum da carreira da cantora e seu segundo álbum de estúdio.
O novo projeto mantém o universo musical já conhecidos pelos fãs da artista, com referências ao universo da boiadeira e ao sertanejo pop, além de influências da música country norte-americana, seguindo a linha do álbum anterior, “Let’s go rodeo” (2025).