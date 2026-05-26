Ana Castela viaja quase 1 mil km de caminhonete para fazer mudança radical em veículo de luxo

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:29
Ana Castela cruzou cerca de 1 mil quilômetros de estrada para realizar uma mudança especial em sua caminhonete de luxo. A cantora saiu de Londrina, no Paraná, rumo a Luziânia, em Goiás, para personalizar a Ram que costuma usar no dia a dia.
A viagem foi compartilhada nas redes sociais da artista, que apareceu dirigindo, mostrando paisagens da estrada e até parando em fazendas durante o trajeto. Em um dos vídeos, Ana revelou aos seguidores que estava indo “fazer uma loucura” na caminhonete. “Essa linda aqui que nós estamos é a minha”, disse a cantora enquanto mostrava o veículo.
Quem acompanhou a sertaneja na aventura foi o influenciador Cesar Rincon, que também publicou momentos da viagem. Em um dos registros, ele comentou sobre a experiência de pegar a estrada com a cantora. “Agora a Aninha vai entender porque a estrada é mágica”, afirmou.
Segundo o g1 Goiás, a personalização está sendo feita por uma empresa especializada em customização automotiva. O valor das modificações não foi divulgado.
Durante a passagem por Goiás, Ana Castela também apareceu em fazendas, interagindo com animais e atendendo fãs que aguardavam para vê-la de perto. A cantora ainda mostrou refeições feitas em restaurantes da região.
A viagem acontece semanas após o nome da artista voltar a repercutir por conta da proximidade com Zé Felipe, com quem viveu um relacionamento recente.