Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Os 3 dias mais tensos da semana prometem testar emoções, paciência e até relações entre os signos

Entre conflitos, revelações e mudanças inesperadas, alguns momentos dos próximos dias podem mexer profundamente com o emocional

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de maio de 2026 às 11:00

Signos e estresse
Signos e estresse Crédito: Imagem gerada por IA

Alguns dias dessa semana chegam com uma energia mais pesada e imprevisível para os signos. Entre tensões, verdades difíceis e mudanças repentinas, a astrologia aponta três datas que podem trazer estresse, conflitos e sensação de desgaste emocional. O período pede mais cuidado com decisões impulsivas, discussões e atitudes tomadas no calor do momento. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - Alerta no trabalho: 3 signos podem viver uma mudança profissional decisiva depois de hoje (26 de maio)

Alerta no trabalho: 3 signos podem viver uma mudança profissional decisiva depois de hoje (26 de maio)

Imagem - Touro, Leão, Escorpião e Aquário vão receber um sinal poderoso do universo hoje (26 de maio) e podem tomar uma decisão que muda tudo

Touro, Leão, Escorpião e Aquário vão receber um sinal poderoso do universo hoje (26 de maio) e podem tomar uma decisão que muda tudo

Imagem - Hoje (26 de maio) a energia do dia favorece decisões maduras, reencontros importantes e transformações silenciosas

Hoje (26 de maio) a energia do dia favorece decisões maduras, reencontros importantes e transformações silenciosas

26 de maio: tensão mental e dificuldades na comunicação

A terça-feira chega com uma energia que pode deixar tudo mais lento, confuso e cansativo. Conversas importantes tendem a sair do controle, mensagens podem ser mal interpretadas e até pequenos problemas viram grandes dores de cabeça.

O clima favorece críticas, cobranças e sensação de pressão, principalmente no trabalho. Muitas pessoas podem sentir dificuldade de concentração ou acabar revivendo inseguranças antigas.

Signos mais afetados:

Gêmeos: excesso de pensamentos e estresse mental podem atrapalhar decisões importantes.

Virgem: cobranças profissionais e responsabilidades acumuladas podem pesar mais do que o normal.

Dica cósmica: respire antes de responder qualquer mensagem impulsivamente.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
1 de 13
Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

28 de maio: explosões emocionais e conflitos inesperados

A quinta-feira promete ser o dia mais intenso da semana. O clima fica carregado, competitivo e cheio de confrontos. Discussões mal resolvidas podem explodir de uma vez, especialmente em relações pessoais e ambientes profissionais.

A energia do dia também aumenta a irritação e a impaciência, fazendo muita gente agir sem pensar nas consequências. O desafio será controlar o orgulho e evitar disputas desnecessárias.

Signos mais afetados:

Áries: emoções à flor da pele podem provocar atitudes impulsivas e arrependimentos rápidos.

Peixes: relações desgastadas e limites emocionais podem virar um grande gatilho.

Dica cósmica: nem toda provocação merece resposta.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
1 de 13
Sobremesas por Imagem gerada por IA

31 de maio: revelações, verdades e mudanças emocionais

O domingo encerra a semana com uma energia intensa e transformadora. Emoções escondidas podem vir à tona de forma inesperada, trazendo revelações importantes sobre amor, amizades e até decisões de vida.

Muita gente pode sentir vontade de mudar tudo de uma vez, romper ciclos ou tomar atitudes radicais. Apesar do desconforto inicial, o dia também abre espaço para clareza emocional e libertação.

Signos mais afetados:

Sagitário: sentimentos guardados podem finalmente explodir, trazendo mudanças importantes.

Gêmeos: situações mal resolvidas podem exigir posicionamentos definitivos.

Dica cósmica: espere a poeira baixar antes de tomar decisões permanentes.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
1 de 13
Signos e amor por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Médica baiana que quase desistiu da inscrição vira destaque no MasterChef Brasil 2026 que estreia nesta terça (26)

Médica baiana que quase desistiu da inscrição vira destaque no MasterChef Brasil 2026 que estreia nesta terça (26)
Imagem - Ex-diretor da Globo revela pedido inusitado de atriz nos bastidores: 'Fiquei sem saber o que responder'

Ex-diretor da Globo revela pedido inusitado de atriz nos bastidores: 'Fiquei sem saber o que responder'
Imagem - Quanto Galvão Bueno vai ganhar para narrar a Copa no SBT? Valor milionário é revelado

Quanto Galvão Bueno vai ganhar para narrar a Copa no SBT? Valor milionário é revelado