ASTROLOGIA

Os 3 dias mais tensos da semana prometem testar emoções, paciência e até relações entre os signos

Entre conflitos, revelações e mudanças inesperadas, alguns momentos dos próximos dias podem mexer profundamente com o emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de maio de 2026 às 11:00

Signos e estresse Crédito: Imagem gerada por IA

Alguns dias dessa semana chegam com uma energia mais pesada e imprevisível para os signos. Entre tensões, verdades difíceis e mudanças repentinas, a astrologia aponta três datas que podem trazer estresse, conflitos e sensação de desgaste emocional. O período pede mais cuidado com decisões impulsivas, discussões e atitudes tomadas no calor do momento. Veja a previsão do site "Economic Times".

26 de maio: tensão mental e dificuldades na comunicação

A terça-feira chega com uma energia que pode deixar tudo mais lento, confuso e cansativo. Conversas importantes tendem a sair do controle, mensagens podem ser mal interpretadas e até pequenos problemas viram grandes dores de cabeça.

O clima favorece críticas, cobranças e sensação de pressão, principalmente no trabalho. Muitas pessoas podem sentir dificuldade de concentração ou acabar revivendo inseguranças antigas.

Signos mais afetados:

Gêmeos: excesso de pensamentos e estresse mental podem atrapalhar decisões importantes.

Virgem: cobranças profissionais e responsabilidades acumuladas podem pesar mais do que o normal.

Dica cósmica: respire antes de responder qualquer mensagem impulsivamente.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

28 de maio: explosões emocionais e conflitos inesperados

A quinta-feira promete ser o dia mais intenso da semana. O clima fica carregado, competitivo e cheio de confrontos. Discussões mal resolvidas podem explodir de uma vez, especialmente em relações pessoais e ambientes profissionais.

A energia do dia também aumenta a irritação e a impaciência, fazendo muita gente agir sem pensar nas consequências. O desafio será controlar o orgulho e evitar disputas desnecessárias.

Signos mais afetados:

Áries: emoções à flor da pele podem provocar atitudes impulsivas e arrependimentos rápidos.

Peixes: relações desgastadas e limites emocionais podem virar um grande gatilho.

Dica cósmica: nem toda provocação merece resposta.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

31 de maio: revelações, verdades e mudanças emocionais

O domingo encerra a semana com uma energia intensa e transformadora. Emoções escondidas podem vir à tona de forma inesperada, trazendo revelações importantes sobre amor, amizades e até decisões de vida.

Muita gente pode sentir vontade de mudar tudo de uma vez, romper ciclos ou tomar atitudes radicais. Apesar do desconforto inicial, o dia também abre espaço para clareza emocional e libertação.

Signos mais afetados:

Sagitário: sentimentos guardados podem finalmente explodir, trazendo mudanças importantes.

Gêmeos: situações mal resolvidas podem exigir posicionamentos definitivos.

Dica cósmica: espere a poeira baixar antes de tomar decisões permanentes.