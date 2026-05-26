ENTREVISTA EXCLUSIVA

Médica baiana que quase desistiu da inscrição vira destaque no MasterChef Brasil 2026 que estreia nesta terça (26)

Participante conciliou plantões em maternidades e no SAMU com as seletivas do reality culinário e promete emoção, foco e personalidade forte na cozinha

Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 11:28

Gabriela Peixoto representa a Bahia na nova temporada do MasterChef Brasil na Band Crédito: Reprodução/Instagram

O MasterChef Brasil estreia sua temporada 2026 nesta terça-feira (26) cercado de expectativa nas redes sociais e entre os fãs do reality culinário. Entre os novos rostos confirmados no programa, uma participante já começa a chamar atenção antes mesmo do primeiro episódio ir ao ar. Médica ginecologista e obstetra, Gabriela chega à competição carregando uma rotina intensa fora das câmeras, uma ligação afetiva com a cozinha e uma história pessoal marcada pela persistência.

Natural de Salvador, mas atuando atualmente em Aracaju, a participante revelou que quase desistiu de se inscrever no programa em outras temporadas por insegurança. O incentivo decisivo veio do namorado e da família, que insistiram para que ela tentasse uma vaga mesmo sem formação profissional em gastronomia. “A cozinha sempre foi amor, estudo próprio e dedicação. Eu nunca fiz curso. Meu namorado falou que eu era exatamente o perfil de amadora que o programa procurava e que não precisava saber tudo”, contou.

A aprovação veio em meio à reta final da especialização médica em Ginecologia e Obstetrícia, enquanto Gabriela dividia a rotina entre hospitais, maternidades, plantões no SAMU e as etapas seletivas do reality. Segundo ela, cozinhar funcionava como um refúgio em meio à pressão da profissão. “Era meu ambiente de cura. Onde eu conseguia me recarregar”, revelou.

Gabriela Peixoto 1 de 4

A estreia na cozinha do MasterChef também virou um dos momentos mais marcantes da trajetória da participante. Fã antiga da franquia internacional, Gabriela disse ter se emocionado ao entrar no estúdio e encontrar os chefs pessoalmente. “Meu coração acelerou, eu tremia e fiquei com os olhos cheios de lágrima. Eu assistia MasterChef muito antes da versão brasileira existir. Nunca imaginei que chegaria até aqui”, afirmou.

Receitas feitas por Gabriela Peixoto 1 de 12

Além da habilidade culinária, Gabriela aposta justamente na própria personalidade como diferencial dentro da competição. Sensível, sonhadora e extremamente emotiva, ela garante que o público verá uma participante intensa, mas também determinada. “Tenho sangue do Nordeste nas veias. Minha mãe batalhou muito para eu chegar onde cheguei e carrego essa força comigo”, declarou.