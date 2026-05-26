Médica baiana que quase desistiu da inscrição vira destaque no MasterChef Brasil 2026 que estreia nesta terça (26)

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de maio de 2026 às 11:28
O MasterChef Brasil estreia sua temporada 2026 nesta terça-feira (26) cercado de expectativa nas redes sociais e entre os fãs do reality culinário. Entre os novos rostos confirmados no programa, uma participante já começa a chamar atenção antes mesmo do primeiro episódio ir ao ar. Médica ginecologista e obstetra, Gabriela chega à competição carregando uma rotina intensa fora das câmeras, uma ligação afetiva com a cozinha e uma história pessoal marcada pela persistência.
Natural de Salvador, mas atuando atualmente em Aracaju, a participante revelou que quase desistiu de se inscrever no programa em outras temporadas por insegurança. O incentivo decisivo veio do namorado e da família, que insistiram para que ela tentasse uma vaga mesmo sem formação profissional em gastronomia. “A cozinha sempre foi amor, estudo próprio e dedicação. Eu nunca fiz curso. Meu namorado falou que eu era exatamente o perfil de amadora que o programa procurava e que não precisava saber tudo”, contou.
A aprovação veio em meio à reta final da especialização médica em Ginecologia e Obstetrícia, enquanto Gabriela dividia a rotina entre hospitais, maternidades, plantões no SAMU e as etapas seletivas do reality. Segundo ela, cozinhar funcionava como um refúgio em meio à pressão da profissão. “Era meu ambiente de cura. Onde eu conseguia me recarregar”, revelou.
Gabriela Peixoto
A estreia na cozinha do MasterChef também virou um dos momentos mais marcantes da trajetória da participante. Fã antiga da franquia internacional, Gabriela disse ter se emocionado ao entrar no estúdio e encontrar os chefs pessoalmente. “Meu coração acelerou, eu tremia e fiquei com os olhos cheios de lágrima. Eu assistia MasterChef muito antes da versão brasileira existir. Nunca imaginei que chegaria até aqui”, afirmou.
Receitas feitas por Gabriela Peixoto
Além da habilidade culinária, Gabriela aposta justamente na própria personalidade como diferencial dentro da competição. Sensível, sonhadora e extremamente emotiva, ela garante que o público verá uma participante intensa, mas também determinada. “Tenho sangue do Nordeste nas veias. Minha mãe batalhou muito para eu chegar onde cheguei e carrego essa força comigo”, declarou.
A nova temporada do MasterChef Brasil já começa cercada de expectativa sobre os participantes que podem surpreender logo nas primeiras provas.