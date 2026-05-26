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Vocalista de banda de metal termina casamento de 14 anos e se assume gay; ex desabafa: ‘Difícil de entender’

Cantor Caleb Shomo recebeu apoio dos fãs após revelar sexualidade e falar sobre depressão e alcoolismo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de maio de 2026 às 12:44

Caleb Shomo
Caleb Shomo Crédito: Reprodução

Caleb Shomo, vocalista da banda Beartooth, virou assunto nas redes sociais após anunciar o fim de seu casamento de 14 anos e revelar publicamente que é gay. O músico de 33 anos recebeu uma onda de apoio dos fãs depois do desabafo publicado no Instagram.

Na publicação, Caleb afirmou que vinha enfrentando conflitos internos há anos e decidiu tornar pública sua orientação sexual após um longo processo de autoconhecimento. “Sou um homem gay com orgulho”, escreveu o artista.

Caleb Shomo se assumiu gay

Caleb Shomo por Reprodução
Caleb Shomo por Reprodução
Caleb Shomo por Reprodução
Caleb Shomo por Reprodução
Caleb Shomo por Reprodução
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Caleb Shomo por Reprodução

O cantor também relatou dificuldades emocionais vividas ao longo da carreira e revelou que passou anos tentando esconder sentimentos por meio do álcool. Segundo ele, a decisão de parar de beber acabou sendo determinante para entender melhor sua sexualidade e lidar com questões como depressão, autodesprezo e desesperança.

“Guardar essas coisas dentro de si só machuca você e as pessoas ao seu redor”, declarou Caleb ao incentivar seguidores a buscarem autoconhecimento e acolhimento emocional.

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Poucas horas após o pronunciamento, a ex-esposa do cantor, Fleur Shomo, também se manifestou nas redes sociais. Em um texto emocionado, ela disse que continua desejando felicidade ao ex-companheiro, apesar da dor causada pelo fim da relação.

“Apoiá-lo enquanto perco tudo tem sido incrivelmente difícil de entender”, escreveu Fleur. Ela ainda definiu o casamento dos dois como uma história “bonita” e cheia de amor, aventura e parceria.

Nas redes sociais da banda, fãs deixaram milhares de mensagens de apoio ao músico. Entre os comentários mais repetidos estavam frases como “Vá ser feliz” e “Nunca é tarde para entender quem você realmente é”.

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