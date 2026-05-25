BELEZA

‘Esmalte eterno’ vira febre nos salões com técnica que promete unhas impecáveis por semanas

Método conhecido como manicure ucraniana aposta em acabamento minucioso para aumentar a durabilidade do esmalte

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de maio de 2026 às 14:05

Esmalte Crédito: Reprodução

Quem sofre com esmalte descascando poucos dias após fazer as unhas encontrou uma nova aposta nos salões de beleza. A chamada manicure ucraniana, também conhecida como manicure a seco, vem ganhando espaço entre mulheres que buscam manter as unhas bonitas por mais tempo sem necessidade de retoques constantes.

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A técnica chama atenção por prometer um acabamento mais duradouro, mantendo o esmalte impecável durante semanas. O diferencial está na preparação detalhada das unhas antes da esmaltação, principalmente no cuidado com as cutículas e na limpeza completa da superfície.

Ao contrário da manicure tradicional, o método dispensa o uso de água e trabalha com um acabamento mais preciso próximo à raiz da unha. Isso ajuda a disfarçar o crescimento natural e cria um efeito visual de esmaltação recém-feita por mais tempo.

Especialistas da área da beleza apontam que a técnica exige atenção redobrada e, por isso, o ideal é procurar profissionais experientes. A higienização cuidadosa e a retirada correta das cutículas são etapas consideradas fundamentais para o resultado final.

Além da manicure ucraniana, alguns hábitos também podem aumentar a duração do esmalte. Entre eles está a preparação adequada das unhas antes da aplicação, removendo completamente resíduos de esmaltes antigos e oleosidade.

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O uso de uma base de qualidade também faz diferença. Produtos fortalecedores com queratina, cálcio ou vitamina E ajudam na resistência das unhas e favorecem a fixação do esmalte.

Outra dica importante é aplicar o esmalte em camadas finas. O excesso de produto pode provocar bolhas, descamação e acelerar o desgaste. Finalizadores como top coat também entram na lista de aliados por criarem uma camada protetora que prolonga o brilho e melhora a fixação.

Pequenos cuidados no dia a dia também interferem diretamente na durabilidade. O contato frequente com água e produtos de limpeza pode comprometer o esmalte mais rapidamente. Por isso, o uso de luvas durante tarefas domésticas segue como uma das recomendações mais conhecidas entre manicures.