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‘Esmalte eterno’ vira febre nos salões com técnica que promete unhas impecáveis por semanas

Método conhecido como manicure ucraniana aposta em acabamento minucioso para aumentar a durabilidade do esmalte

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de maio de 2026 às 14:05

Esmalte
Esmalte Crédito: Reprodução

Quem sofre com esmalte descascando poucos dias após fazer as unhas encontrou uma nova aposta nos salões de beleza. A chamada manicure ucraniana, também conhecida como manicure a seco, vem ganhando espaço entre mulheres que buscam manter as unhas bonitas por mais tempo sem necessidade de retoques constantes.

Tendência de unhas para 2026

Tendência de unha para 2026: Unha curta preta por Reprodução/@mao.ge
Tendência de unha para 2026: Unha Bailarina por Reprodução/@nylove_nail
Tendência de unha para 2026: Unha quadrada por Reprodução/@moskvichka_nails
Tendência de unha para 2026: Unha amendoada por Reprodução/@overglowedit
Tendência de unha para 2026: Unha Stiletto por Reprodução/@clawsxcollxtion
Unhas com acabamento espelhado seguem como a principal tendência de beleza por Imagem: Julian Photo Nail | Shutterstock
A clássica estampa de poá também pode brilhar nas unhas por Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar
As unhas peroladas ganham ainda mais destaque na primavera por Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas com efeito 3D tem se tornado cada vez mais populares por Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar
O inverno também traz tendências para as unhas por Imagem: Huan N. Phan | Shutterstock
Marrons, vinhos e vermelhos ganham destaque nas unhas por Imagem: Sergey Golenko | Shutterstock
Unhas em pó são mais duráveis, ideais para quem tem uma rotina agitada por Imagem: Natkinzu | Shutterstock
Há diferentes tipos de alongamento para unhas por Imagem: Olena Rudo | Shutterstock
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Tendência de unha para 2026: Unha curta preta por Reprodução/@mao.ge

A técnica chama atenção por prometer um acabamento mais duradouro, mantendo o esmalte impecável durante semanas. O diferencial está na preparação detalhada das unhas antes da esmaltação, principalmente no cuidado com as cutículas e na limpeza completa da superfície.

Ao contrário da manicure tradicional, o método dispensa o uso de água e trabalha com um acabamento mais preciso próximo à raiz da unha. Isso ajuda a disfarçar o crescimento natural e cria um efeito visual de esmaltação recém-feita por mais tempo.

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Especialistas da área da beleza apontam que a técnica exige atenção redobrada e, por isso, o ideal é procurar profissionais experientes. A higienização cuidadosa e a retirada correta das cutículas são etapas consideradas fundamentais para o resultado final.

Além da manicure ucraniana, alguns hábitos também podem aumentar a duração do esmalte. Entre eles está a preparação adequada das unhas antes da aplicação, removendo completamente resíduos de esmaltes antigos e oleosidade.

O futuro do esmalte e das unhas de gel

Durante a CES 2026, a marca lançou unhas postiças digitais que mudam de tonalidade instantaneamente por meio de um aplicativo no celular por Divulgação/iPolish Daniel Cooper for Engadget
Durante a CES 2026, a marca lançou unhas postiças digitais que mudam de tonalidade instantaneamente por meio de um aplicativo no celular por Divulgação/iPolish Daniel Cooper for Engadget
Unha em gel e unhas postiças estão perto de cair em desuso: sistema da iPolish permite escolher entre centenas de tonalidades com apenas alguns comandos na tela por Shutterstock
As unhas digitais foram apresentadas durante a Consumer Electronics Show (CES) 2026 por Reprodução
A novidade chamou atenção por aplicar conceitos de conectividade e controle digital a um item do cotidiano por Reprodução
A proposta da iPolish se diferencia das unhas tradicionais e das versões em gel, que inclusive já foram banidas em alguns países da Europa por Reprodução
Popularizou na internet um truque inusitado para fortalecer as unhas por Reprodução
Truque envolve pingar cera de vela quente sobre ela por Reprodução
Unhas com efeito 3D tem se tornado cada vez mais populares (Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar) por Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar
Truque envolve pingar cera de vela quente sobre ela por Reprodução
O inverno também traz tendências para as unhas (Imagem: Huan N. Phan | Shutterstock) por Imagem: Huan N. Phan | Shutterstock
Unhas postiças e curativos estão entre as alternativas para evitar o hábito de roer as unhas (Imagem: MDV Edwards | Shutterstock) por Imagem: MDV Edwards | Shutterstock
A novidade surge em meio a outras mudanças no universo da esmaltação por Reprodução
Unhas com acabamento espelhado seguem como a principal tendência de beleza (Imagem: Julian Photo Nail | Shutterstock) por Imagem: Julian Photo Nail | Shutterstock
A clássica estampa de poá também pode brilhar nas unhas (Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar) por Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar
As unhas peroladas ganham ainda mais destaque na primavera (Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar) por Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
Unhas quadradas por Reprodução
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Durante a CES 2026, a marca lançou unhas postiças digitais que mudam de tonalidade instantaneamente por meio de um aplicativo no celular por Divulgação/iPolish Daniel Cooper for Engadget

O uso de uma base de qualidade também faz diferença. Produtos fortalecedores com queratina, cálcio ou vitamina E ajudam na resistência das unhas e favorecem a fixação do esmalte.

Outra dica importante é aplicar o esmalte em camadas finas. O excesso de produto pode provocar bolhas, descamação e acelerar o desgaste. Finalizadores como top coat também entram na lista de aliados por criarem uma camada protetora que prolonga o brilho e melhora a fixação.

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Pequenos cuidados no dia a dia também interferem diretamente na durabilidade. O contato frequente com água e produtos de limpeza pode comprometer o esmalte mais rapidamente. Por isso, o uso de luvas durante tarefas domésticas segue como uma das recomendações mais conhecidas entre manicures.

Apesar da promessa de unhas bonitas por mais tempo, especialistas alertam que deixar o esmalte por períodos muito prolongados sem manutenção pode enfraquecer as unhas. O ideal é respeitar intervalos para hidratação e cuidados naturais.

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