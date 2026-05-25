CULINÁRIA

Aprenda a fazer pipoca gourmet caseira que fica super crocante e que parece de cinema

A combinação entre manteiga, açúcar caramelizado e milho bem estourado cria um resultado que lembra as versões mais sofisticadas

Kamila Macedo

Publicado em 25 de maio de 2026 às 14:25

Pipoca gourmet Crédito: Divulgação

Uma pipoca bem feita consegue transformar qualquer noite comum em um momento especial. E uma receita que viralizou nas redes sociais vem chamando atenção justamente por entregar aquele sabor amanteigado e crocante típico das pipocas vendidas em cinemas gourmet. O diferencial está no preparo do caramelo e em pequenos cuidados durante o processo, que deixam os grãos sequinhos, brilhantes e com textura irresistível.

A combinação entre manteiga, açúcar caramelizado e milho bem estourado cria um resultado que lembra as versões mais sofisticadas vendidas em cinemas e lojas especializadas. Além disso, a receita usa ingredientes simples e acessíveis, o que fez muita gente testar em casa.

Pipoca de cinema em casa: o truque não é a manteiga, nem o sal 1 de 10

O segredo para a pipoca ficar realmente crocante está em duas etapas importantes: o preparo correto da calda e a forma de misturar a cobertura. Em vez de despejar todo o caramelo de uma vez, a dica é aplicar aos poucos, permitindo que cada grão fique envolvido sem perder a leveza.

Outro detalhe importante é deixar a pipoca bem sequinha antes de receber a cobertura. Isso ajuda a manter a crocância por mais tempo e evita que os grãos fiquem murchos ou grudados.

Ingredientes

• 250g de açúcar

• 1/2 xícara de leite

• 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina

• 1 xícara de milho de pipoca

Modo de preparo

• Coloque o açúcar em uma panela ou frigideira funda e leve ao fogo médio até derreter completamente. Mexa aos poucos para evitar que o açúcar queime e fique amargo. O ponto ideal é quando a calda estiver dourada e brilhante.

• Acrescente o leite lentamente, com cuidado, já que a mistura pode borbulhar bastante nesse momento. Continue mexendo até formar um caramelo liso e uniforme.

• Adicione uma colher de manteiga ou margarina e misture bem até incorporar totalmente. Reserve a calda enquanto prepara a pipoca.

• Em outra panela grande com tampa, coloque a segunda colher de manteiga e deixe derreter. Acrescente o milho de pipoca e misture para envolver todos os grãos.

• Tampe a panela e mantenha o fogo médio para alto no início do preparo. Mexa a panela de vez em quando para que os grãos estourem de maneira uniforme e não queimem no fundo.

• Assim que os estouros começarem a diminuir, desligue o fogo imediatamente para evitar que a pipoca passe do ponto. Retire os grãos que não estouraram.

• Transfira a pipoca pronta para um recipiente grande. Despeje metade do caramelo sobre os grãos, tampe ou misture delicadamente para espalhar bem a cobertura.

• Em seguida, coloque o restante da calda e repita o processo até toda a pipoca ficar caramelizada de maneira uniforme.

• Sirva ainda fresca para aproveitar a textura crocante e o aroma amanteigado mais intenso.

Além da técnica da cobertura em duas etapas, alguns cuidados ajudam a melhorar ainda mais o resultado final. Usar fogo controlado, evitar excesso de caramelo e misturar sem apertar os grãos são detalhes que fazem diferença na textura.