SUSTO EM CASA

Filho de Shantal Verdelho leva 6 pontos após acidente doméstico

Shantal compartilhou imagens do momento do acidente envolvendo o filho Pepe e contou que o menino precisou passar por procedimento médico.

Heider Sacramento

Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:00

Filho de Shantal Verdelho levou 6 pontos após acidente doméstico Crédito: Reprodução

Shantal Verdelho assustou seguidores nesta segunda-feira (25) ao revelar um acidente doméstico envolvendo o filho Giuseppe, conhecido pela família como Pepe. A influenciadora mostrou imagens do momento do susto e contou que a criança precisou levar seis pontos após se machucar durante uma brincadeira dentro de casa.

Nas redes sociais, Shantal explicou que o acidente aconteceu enquanto os filhos brincavam no quarto. Segundo ela, Pepe escorregou e bateu o supercílio na estrutura da cama. “Ontem as crianças estavam brincando aqui no chão. O Pepe escorregou e bateu o supercílio na cama”, relatou.

O impacto foi mais grave do que a influenciadora imaginava inicialmente. De acordo com Shantal, o filho precisou receber atendimento médico e passou por um procedimento com pontos internos. “Resultado: levou 6 pontos e ponto interno. Ou seja, é sério!”, contou.

Tatuagens de Shantal Verdelho 1 de 13

Muito abalada, Shantal Verdelho aproveitou o episódio para fazer um alerta importante sobre segurança infantil dentro de casa. Ela revelou que costumava colocar proteções improvisadas nas laterais da cama das crianças, mas havia retirado os itens recentemente após eles serem danificados. “Eu havia colocado uns espaguetes de piscina em volta da cama das crianças. Tiraram do quarto porque rasgou. Eu não vi e não coloquei novos”, explicou.

A influenciadora reforçou a importância de manter proteções em móveis e estruturas próximas às crianças, principalmente durante brincadeiras. “Proteja a cama dos bebês”, alertou.

As imagens compartilhadas rapidamente repercutiram nas redes sociais e mobilizaram seguidores, que enviaram mensagens de apoio para a família. Muitos pais também relataram experiências parecidas envolvendo acidentes domésticos com crianças pequenas.